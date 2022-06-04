Невзоров ответил, готов ли воевать на стороне Украины 2 4.06.2022, 10:33

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Журналист считает, что может быть эффективным на одном из «фронтов».

Вчера, 3 июня, стало известно, что Александр Невзоров вместе с супругой получили гражданство Украины. Сразу встал вопрос, готов ли российский журналист воевать на стороне украинского государства.

Александр Невзоров ответил на этот вопрос 24 каналу. Он сказал, что решился бы на такой шаг, однако смысла от него, мол, на войне будет мало.

По словам журналиста, ему в частности мешает его возраст.

Справка. Родился общественный деятель 3 августа 1958 года. Сейчас ему 63 года.

«Мой возраст, вероятно, к сожалению (не позволяет – 24 канал)… Я бы с удовольствием пошел бы на свою 8 по счету войну, но думаю, что гораздо больше смысла и пользы использовать меня там, где я более эффективен – в той информационной войне, которую я веду в течение 8 лет – с 2014 года», – подчеркнул Невзоров.

Он отметил, что продолжал бы такую войну якобы и без украинского паспорта, и без формальной принадлежности к Украине. Ведь кто в этой ситуации зло, а кто добро, понял давно.

«Еще в 2014 году я стал одним из изгоев, которых постепенно вытесняли из всех профессиональных СМИ в «партизанский лес» интернета. Но если вы вспомните эту историю, я не дрогнул и не колебался ни разу», – заметил журналист.

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