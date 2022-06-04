«Даже у врачей зарплата меньше средней» 2 4.06.2022, 10:35

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Белорусам из гомельской области предлагают работать за 142 доллара.

По последним данным, средняя номинальная начисленная зарплата в Гомельской области составила 1393,4 руб. — это официальные статистические сведения. А какова реальная ситуация в регионах? Флагшток изучил актуальные зарплаты на примере недавно опубликованных вакансий в Октябрьском районе.

В списке размер заработной платы для конкретной вакансии указан от минимального до максимально возможного. Оказалось, что из нескольких десятков предложений лишь пять дотягивают до «официальной» средней зарплаты — причем, только на максимальном уровне.

В целом, работодатели предлагают получки от 480 рублей (по нынешнему курсу — 142 доллара). Столько платят животноводам, операторам машинного доения, ветврачам, трактористам, продавцам, социальным педагогам. А наиболее частые предложение — в районе 600-800 рублей (примерно 175 — 235 долларов). На такой уровень дохода могут рассчитывать, в частности, главные агрономы, главбухи, директор ДЮСШ, инженер.

Больше готовы платить врачам, однако и их зарплаты не дотягивают до среднестатистических: от 888 рублей до 1110 руб. максимум.

А на среднюю зарплату могут надеяться лишь главный инженер молокозавода, главный ветврач и главный зоотехник ОАО «Моисеевка», а также мастер леса и вальщик леса.

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