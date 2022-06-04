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Путин требует снять международные санкции с режима Лукашенко

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  • 4.06.2022, 10:42
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Путин требует снять международные санкции с режима Лукашенко

Кремль предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь, но есть условие.

Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Самый простой способ вывезти зерно с Украины - через Беларусь. Самое легкое. Самое дешевое. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси", - подчеркнул он.

Отметим, украинская сторона на сегодня не рассматривает возможность экспорта зерновых через территорию Беларуси, поскольку она не является нейтральной. С первых дней вторжения России белорусская территория использовалась как плацдарм для наступления на Киев и ракетных ударов по Украине.

Ранее стало известно, что Лукашенко обсудил с руководством ООН транзит украинского зерна через Беларусь.

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