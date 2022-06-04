Сколько стоят участки в «деревне мечты» под Минском 8 4.06.2022, 11:15

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Самому старому дому здесь от силы 15 лет.

Поселок на две улицы и 20 домов, хорошая дорога, большие участки и лес со всех сторон — так вкратце можно описать коттеджную часть деревни Мерковичи в 20 км от Минска. Но интерес журналистов realt.by привлекла та часть поселка, которую называют концептуальной застройкой — с домами смелой современной архитектуры и с европейским стилем в ландшафтном дизайне. Возможно, так и должна выглядеть белорусская «деревня мечты» для спокойной и размеренной загородной жизни. Узнали, какие есть варианты построить нечто подобное по соседству.

Деревню Мерковичи условно можно поделить на две части. Первая самая обыкновенная — со старой деревенской застройкой с вкраплением новостроев в «дачном» стиле. Вторая часть стоит особняком, со всех сторон прикрыта лесом, практически хутор. Дорога сюда одна, транзитного движения нет, тупик. Здесь и находится «концептуальная застройка» — новые дома в современном стиле с единым подходом в оформлении и благоустройстве участков. Участки под новый район сельсовет нарезал сравнительно недавно, самому старому дому от силы 15 лет. Справедливости ради отметим, что хватает здесь и классических коттеджей.

Часть из этих участков выкупила строительная компания «Красный дом АСК» и вот уже несколько лет создает здесь своеобразный мир для тех, кто ценит тишину и уединенность загородной жизни. Никита Иванов, директор компании, рассказывает, что история концептуальной застройки началась в 2015 году, когда он купил здесь первый участок под строительство дома.

— Образование я получал в Чехии, и поэтому мое восприятие архитектуры отличается от того, к чему привыкли в Беларуси, — говорит он. — Проанализировав ситуацию на строительном рынке, я пришел к выводу, что наши люди почему-то стали делать упор лишь на финансы, экономить на архитектуре и дизайне. Я предложил собственный взгляд на загородную жизнь, проектируя максимально современные и функциональные дома. Тогда же и родился концепт — система строительства Multihouse.

Стоит рассказать, что такое «Мультихаус». Это комплекс готовых решений и технологий — от проектирования до сдачи дома в эксплуатацию. Изначально при проектировании соблюдаются все правила эргономики, энергозатрат, создается удобная планировка, дизайн интерьера и экстерьера, освещение, продумывается система отопления, сантехнических коммуникаций. Плюс качественная архитектура.

Коттеджи в Мерковичах и в самом деле примечательны — одноэтажные (кроме одного), в современном стиле, с плоской кровлей, с большой площадью остекления, с комбинированными фасадами из лиственницы, фальца и клинкера. По мнению Никиты, такое сочетание является оптимальным, так как заказчики не переплачивают за дополнительные архитектурные элементы. Такая архитектура еще и функциональна — владельцы меньше переживают за то, что с экстерьером может что-то случиться, так как все облицовочные материалы качественные и износостойкие.

Все дома по системе домостроения «Мультихаус» являются энергоэффективными вне зависимости от выбранной комплектации и внесенных дополнений, и при проектировании особое внимание уделяется экономии ресурсов расходуемых на эксплуатацию.

Еще отметим, что каждый из построенных домов индивидуален — по размеру, планировке, экстерьеру. Интерьеры тоже совершенно разные — у кого-то все мраморе, у кого-то жесткий лофт, а у кого-то — в комбинированном стиле.

И практически в каждом дворе мы заметили компактные строения в едином с основным домом стиле. Назначение у всех разное. У кого-то это баня с большой застекленной комнатой отдыха, у кого-то функционал расширен — баня, мастерская, место хранения мотоцикла и так далее.

Первый дом был каркасным и планировался как шоу-рум для привлечения внимания заказчиков — любой заинтересованный мог приехать, посмотреть на концепт в живую, оценить качество строительства.

Для привлечения большего внимания к проекту, готовый дом выставили на продажу — по очень хорошей цене (500 долларов за «квадрат»). Идея с шоу-румом и сработала, и провалилась одновременно — приезжавшим людям дом нравился, но они хотели купить его «здесь и сейчас», а не ждать, пока им построят такой же. Его пришлось продать — слишком настойчивыми были покупатели. Рядом был еще один участок и Никита повторил на нем попытку создания шоу-рума. Этот дом строился по скорректированному проекту и уже из кирпича. Итог такой же — шквал звонков и последующая продажа. Зато следующие дома строились уже под заказчика на условиях, что они не выбиваются из общей концепции уже построенных, но с доработками и изменениями под пожелания владельцев. Так в итоге через несколько лет вырисовалась застройка в едином стиле.

— К сожалению, у меня не получилось скупить все участки, — говорит Никита. — Поэтому есть дома, которые, мягко говоря, не соответствуют общей концепции. Хотя я и предлагал их владельцам свой проект, даже без своих строительных услуг.

Сейчас в Мерковичах выставлены на продажу пять участков. На них предварительно сделана вертикальная планировка с сохранением леса — в последствии деревья могут стать частью ландшафтного дизайна. Стоимость каждого участка по 15 соток — 32 тысячи долларов. Никита говорит, что для такого места в 20 км от Минска цена не высокая.

Еще на двух смежных участках по 14 соток, примыкающих к лесу, уже построены небольшие здания. Впоследствии их можно использовать как гостевые домики, или бани, или мастерские.

Ко всем участкам подведены электричество и вода. Возможно подведение и газа, но все уже построенные дома — с электроотоплением.

— Мы сами финансировали новую линию электропередач на 0,4 киловольт, мощности хватает, — объясняет Никита.

От потенциального покупателя он не ждет, что тот будет заказывать строительство в его компании. Главное условие — соблюсти определенный дресс-код при проектировании.

— Не хотелось бы нарушать комфортное проживание обладателей наших домов, — говорит Никита. — Идеология загородной жизни — это природа, здоровое общение, полноценный отдых. Я вырос в Чехии и там это само сабой разумеющиеся вещи. Соседи не отгораживаются друг от друга глухими металлическими заборами. Необязательно всем дружить, но выставляя определенные критерии, ты задаешь правила добрососедства.

Стоит отметить, что раньше участки продавались с условием, что компания занимается проектированием и строительством под ключ. Теперь важно, чтобы заказчику нравилась концепция поселка и его проект вписался в нее. При этом у покупателя есть возможность заказать проект и услуги строительства по системе «Мультихаус».

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