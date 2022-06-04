В июне жители Земли смогут наблюдать парад пяти планет 4.06.2022, 11:23

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Он и будут видны без телескопа.

Наблюдателям за небом ждет что-то особенное в конце июня, поскольку пять планет можно будет увидеть невооруженным глазом — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн — выстроятся в линию в небе. Об этом пишет Science Аlert.

Появляться небесные тела должны в порядке их расстояния от Солнца, то есть слева направо. Первым будет идти Меркурий, последним — Сатурн. Это небесное зрелище, которое нельзя пропустить, будет видно на восточном горизонте как раз перед восходом Солнца. В Северном полушарии смотрите на восток и юг; в Южном полушарии смотрите на восток и север.

Астрономы обращают внимание, что линия будет проглядываться в течение всего июня. Однако 3 и 4 числа месяца Меркурий и Сатурн будут находиться на минимальной удаленности друг от друга.

Еще одна интересная дата — 27 июня, в это время любители космоса смогут наблюдать убывающий серп Луны между Венерой и Марсом. В указанный день хорошо будет виден Меркурий, а планетарное «шоу» в целом продлится час.

Упомянутые даты наиболее актуальны для США, поэтому видимость планет может различаться в зависимости от местоположения. Однако почти у всех в то или иное время в июне будет шанс стать свидетелем редкого космического события.

Последний раз нечто подобное с участием пяти планет наблюдалось еще в 2004 году. Со слов астрономов, в определенные даже будет шанс видеть Уран и Нептун, но для этого понадобится телескоп, поскольку на Земле указанные планеты нельзя заметить невооруженным глазом.

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