Глава Луганской области высмеял Кадырова 4.06.2022, 11:26

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Сергей Гайдай «передал привет» пропагандистам и оккупантам.

Сейчас самые жестокие бои в войне в Украине идут в Северодонецке. Российская пропаганда утверждает, что руководство Луганской области сбежало из региона. Но руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона "передал привет" пропагандистам и оккупантам.

Российская пропаганда годами создавала из кадыровцев "бесстрашных воинов". Однако война в Украине показала, что это просто фантазия россиян. А вся "бесстрашие" кадыровцев держится на их постановочных видео для соцсетей. Поэтому не зря их назвали "ток-ток войсками".

При этом у кадыровцев есть с кого брать пример – со своего вождя Рамзана Кадырова. Он тоже любитель постановочных видео, среди которых его "приезд в Украину", когда фотография была сделана на одной из российских заправок.

Поскольку сейчас наиболее ожесточенные бои идут за Северодонецк, то Кадыров решил "выразиться" и по этому поводу. Правда это высказывание – сплошная ложь. Среди них и о том, что Северодонецк находится под контролем российских войск. На что от украинцев получил предложение приехать в город лично и сделать фотографию в центре.

Остальные "утверждения" касались руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая. Якобы он и его команда давно сбежали из Луганской области. На что Сергей Гайдай и решил "передать привет" Кадырову. И рассказать, какой "привет" кадыровцам украинские военные лично "передали" в Северодонецке. Снятое видео было на фоне стелы с надписью Лисичанск.

Уже на следующий день, 4 июня, в эфире телемарафона Единые новости Сергей Гайдай рассказал о деталях этого сообщения.

"Во-первых, поддержал людей – показал, что все на местах, все работают. Во-вторых, напомнил Кадырову, что не надо нам лгать, мы же не дед тот больной, что в бункере сидит", – рассказал Сергей Гайдай, намекнув. на российского диктатора Владимира Путина.

По словам Сергея Гайдая, Северодонецк – это концентрация боевых действий, на которые Россия бросила все силы, в том числе кадыровцев. Украинцы же сумели несколько оттеснить врага, нанеся оккупантам значительные потери.

"Кадыровцы не воюют на переднем плане. А тут они решили, что этот город уже их. Возможно, уже поверили в свою ложь. Поэтому зашли в город. И там уже даже у кадыровцев, у которых потери бывают достаточно редко, потому что они не воюют". на переднем плане, но даже у них здесь определенные потери", – рассказал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины рассказал, что после публикации видео в соцсетях появилась куча ботов, писавших, что видео якобы было снято где-то далеко в мирном городе, где и построили стелу с надписью "Лисичанск".

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