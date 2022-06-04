Принято решение о ликвидации «Мясокомбината Ляховичи» 2 4.06.2022, 11:38

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Предприятие неоднократно нарушало нормы, касающиеся качества закупаемого сырья.

Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации за неоднократные и грубые нарушения законодательства в области ветеринарии общества с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Ляховичи", сообщили БелТА в пресс-службе суда.

С иском о ликвидации предприятия выступил прокурор Ляховичского района. С 2018 года государственные органы неоднократно выявляли систематические, в том числе грубые нарушения, факты игнорирования требований законодательства в области ветеринарии, касающиеся качества закупаемого мясного сырья. В прошлом году предприятие было привлечено к административной ответственности по ст.16.28 (нарушение требований в области ветеринарной деятельности) КоАП.

Проведенная прокуратурой района в феврале 2022 года проверка показала отсутствие заинтересованности ООО в приведение деятельности в соответствие с требованиями ветеринарного, санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Так, выявленные ранее районным центром гигиены и эпидемиологии нарушения не были устранены, некоторые допускались повторно. В частности, на мясокомбинате не были приняты своевременные меры по сохранению и восстановлению поверхностного водного объекта - реки Щара.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что общество с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат Ляховичи" подлежит ликвидации в судебном порядке. В соответствии с постановлением апелляционной инстанции 31 мая судебное постановление вступило в силу.

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