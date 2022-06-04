Как белорусы Львова помогают украинцам во время войны 4.06.2022, 11:47

Они помогают Украине, чтобы и украинцы, и мировое сообщество понимали разницу между белорусами и режимом Лукашенко.

Львов с начала войны принял сотни тысяч беженцев. Им помогает, в том числе, Белорусский кризисный центр, созданный здесь в 2020 для поддержки политических эмигрантов из Беларуси, пишет dw.com.

"В первые дни войны мы собрали данные всех белорусов во Львове, которые могли бы принять беженцев, посчитали, сколько можно организовать спальных мест. Передали сведения местным инициативам, которые занимались временными переселенцами. Белорусы размещали у себя от 50 до 200 человек в день", - рассказывает руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич. Центр появился в 2020 году для помощи белорусам, бежавшим от политического преследования. Но война в Украине внесла коррективы в его работу.

Кризисный центр до войны

После протестов 2020 года и последовавших за ними репрессий многие белорусы вынуждены были спасаться от политического преследования за границей. Для кого-то Львов был транзитным городом, где можно было получить польскую гуманитарную визу и двигаться дальше в ЕС, но многие, приехав сюда, решали остаться. Для помощи таким белорусам Алексей Францкевич, у которого был большой опыт работы в благотворительных организациях, и создал кризисный центр.

"У белорусов возникли вопросы с легализацией, им нужна была юридическая, психологическая помощь, жилье и работа, - вспоминает Францкевич. - К тому же, мы были удивлены, но одними из первых к нам обратились белорусские добровольцы, которые воевали в Украине с 2014 года. Оказалось, что у них тоже очень много проблем и вопросов, связанных с легализацией и их статусом в Украине".

Помимо помощи белорусам, кризисный центр проводил акции солидарности, культурные мероприятия. Волонтеры открыли во Львове школу, где все желающие могли бесплатно учить белорусский и украинский язык.

Кризисный центр запустил горячую линию

С началом войны Белорусский кризисный центр не прекратил свое существование, а, напротив, расширил деятельность. Алексей Францкевич признается, что решил не уезжать из Украины, потому что понял, что он нужен здесь. Центр начал помогать с эвакуацией людей из наиболее опасных регионов, организовывал прием беженцев во Львове, волонтеры почти нон-стоп отвозили людей к погранпереходам.

Кризисный центр запустил собственную горячую линию. На нее, по словам Алексея, звонят не только белорусы, но и украинцы. Проблемы разные. В марте волонтеры из Львова занимались эвакуацией из Бучи белорусской семьи с четырьмя детьми, которая провела в оккупации несколько недель. Недавно в центр обратился мужчина, у которого сгорели квартира и все документы, сейчас ему также пытаются помочь.

Белорусские волонтеры собирают гуманитарную помощь: игрушки для украинских детей-сирот, турникеты и бандажи - для территориальной обороны, медикаменты - для белорусских добровольцев и Львовского военного госпиталя, предметы первой необходимости - для центра размещения беженцев во Львове.

По словам Алексея Францкевича, многое передают белорусские диаспоры в разных странах, но в первое время волонтеры покупали "гуманитарку" и за собственные, порой последние, деньги - с началом войны Нацбанк Украины заблокировал счета белорусов как граждан страны-соагрессора.

Белорусы, уехавшие в начале войны, возвращаются в Украину

"Первые дни для наших волонтеров были непростые, некоторые были вынуждены уехать из Украины, не потому что спасались от войны, а потому что остались без средств существования: было не на что снимать жилье, покупать еду. Только недавно мы договорились о разблокировке счетов белорусов в индивидуальном порядке, в первую очередь, речь о наших добровольцах и волонтерах", - рассказывает Францкевич.

Кризисный центр во Львове поддерживает белорусских волонтеров в Буче, Харькове и других разрушенных войной городах. По мнению Алексея, важно рассказывать о том, что белорусы помогают Украине, чтобы и украинцы, и мировое сообщество понимали разницу между белорусами и режимом Лукашенко.

"Мы открыли информационный центр во Львове, который рассказывает о том, что делают белорусы, и в Украине, и в Беларуси, чтобы приблизить нашу общую победу, - отмечает Францкевич. - К слову, многие белорусы, уехавшие из Украины в начале войны, начали возвращаться. Люди хотят быть полезными".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».