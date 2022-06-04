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В Хабаровском крае подожгли отделение Росгвардии

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  • 4.06.2022, 11:51
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В Хабаровском крае подожгли отделение Росгвардии

Мужчина поставил канистру с бензином у двери и зажег ее.

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края Российской Федерации на ул. Пионерская подожгли здание, в котором находилось отделение Росгвардии.

В поджоге отделения подозревают местного жителя - 50-летнего Владимира Золотарева, сообщает unian.net со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В сообщении говорится, что подозреваемого быстро задержали и доставили к следователям.

"…По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание на Пионерской улице, но дверь оказалась закрыта. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошел пожар…", - говорится на канале.

Ранее в Харабровском крае уже были попытки поджога ведомственного здания.

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