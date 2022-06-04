«Убегая, оккупанты кричали: ахмат — сила»: уникальные военные истории бойца «Азова» 4.06.2022, 11:56

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Один из случаев показывает смелость и находчивость украинцев.

Максим Жорин из ССО "Азов" поделился двумя уникальными военные историями. Первая посвящена поведению российских оккупантов во время отступления, а вторая — украинскому дедушке, который очень помог нашим защитникам.

Свои рассказы Жорин поведал в ролике, опубликованном в его личном Telegram-канале.

"Наше подразделение сейчас пытается наступать и продвигаться вперед в Запорожской области, и во время этого нам, безусловно, иногда приходится штурмовать позиции рашистов, выбивать их оттуда и занимать более выгодные позиции для нас. Так вот хотел вам рассказать пару прикольных историй, как мне кажется, которые очень символичны сейчас", — сообщил Жорин.

Первый рассказ посвящен штурму украинских бойцов в Запорожской области. Когда наши воины атаковали на одном из направлений, то россияне начали отступать. А убегая, они кричали "ахмат — сила".

А вторая история с Харьковщины, где украинские защитники вели сражения в одном из населенных пунктов. У них почти закончились какие-либо противотанковые средства, а надо было уничтожать бронированную технику.

В это время из подвала своего дома вылез дедушка. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения.

Все это время пожилой мужчина собирал его по округе, чтобы при возможности отдать украинским защитникам. Благодаря дедушке бойцы получили оружие и продолжили отрабатывать по вражеской технике.

Напомним, это далеко не первые удивительные истории с фронта. В конце марта стало известно, что дедушка украл у оккупантов грузовик с боеприпасами и привез бойцам ВСУ. А в начале апреля на Киевщине женщина отдала украинским бойцам ящик с патронами. Она забрала его у рашистов и спрятала в кроличьей клетке.