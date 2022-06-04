«Спала в постели с клопами, ел батон с муравьями» 3 4.06.2022, 11:53

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Белорусы рассказали о странных соседях.

А у вас когда-нибудь был проблемный сосед? Возможно, кого-то вы побаивались, кто-то по утрам в воскресенье занимался ремонтом или постоянно был недоволен шумом в вашей квартире. Журналисты realt.by решили собрать такие истории в выпусках нового видеопроекта. Правда, в первом сюжете соседство непростое. С насекомыми! Маша и Стас рассказали нам, с кем им пришлось пожить, какие трудности это доставляло и как боролись с соседством. Спойлер: у ребят уже все хорошо, но пришлось поесть муравьев.

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