Защитники Украины прямым попаданием эффектно уничтожили вражеский танк Т-72

Защитники Украины прямым попаданием эффектно уничтожили вражеский танк Т-721
- 4.06.2022, 12:11
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Детонацию боекомплекта показали на видео.
Воины подразделения ОК "Північ" уничтожили вражеский танк Т-72 на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Північ".
"Очередной видеоотчет от одного из подразделений ОК "Північ" из Донбасса! Прямое попадание в оккупантский Т-72 повлекло за собой детонацию боекомплекта. Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну!" - говорится в сообщении.