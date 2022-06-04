«Падение продаж связано не с отсутствием автомобилей, а с ценой на них» 5 4.06.2022, 12:14

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Что происходит у автодилеров?

Демонтаж вывески Renault с завода в Москве ознаменовал для автомобилистов России и Беларуси вступление в новую эпоху. Ее постепенное наступление уже заметно по стоимости новых бюджетников, которые за последние месяцы значительно выросли в цене, а также по статистике продаж — дилеры фиксируют снижение количества реализованных машин. Похоже, мы наблюдаем начало переформатирования рынка.

Восемь из десяти самых популярных легковушек собирались в России

Нынешнюю ситуацию на рынке новых легковушек в Беларуси предопределила остановка конвейеров на автозаводах в России. На данный момент в РФ полноценное производство ведется только на двух предприятиях – Haval Motor Manufacturing Ru и УАЗ.

Остальные автопроизводители в России поставили сборочный процесс на паузу по разным причинам, среди которых – нехватка электронных компонентов и нарушение логистических цепочек.

Насколько глубоко затронул кризис сферу, можно судить по заявлениям официальных представителей «АвтоВАЗа», объявивших, что «антисанкционная» Lada Granta будет выпускаться без подушек безопасности, ABS, электроусилителя руля и с двигателем экологического стандарта «Евро-2».

Объяснять зависимость белорусских дилеров от российских производителей отдельно не нужно. Ее хорошо иллюстрирует статистика продаж за прошлый год. Восемь из десяти самых популярных легковушек, проданных в 2021-м в Беларуси, были собраны в России.

Продажи падают

После начала войны в Украине на рынке фиксировались разнонаправленные тенденции – покупатели находились в определенном смятении и выбирали каждый свою тактику.

– С одной стороны были те, кто не смог отказаться от давно запланированной покупки, а с другой – те, кто решил отложить вложение в автомобиль и не тратить накопленные средства, оставив их на черный день, – комментируют Intex-press эксперты. – Часть автомобилистов не собирались менять машину, но решили воспользоваться окном возможностей, пока на складах оставались запасы. Нужно также учитывать, что некоторые покупатели в момент изменения ситуации находились в стадии оформления кредита. Они не смогли прервать процесс и совершали покупку по инерции. Это тоже немного повлияло на общую статистику.

В марте 2022-го было продано 2,9 тысячи новых легковушек, что можно считать неплохим результатом, учитывая надвигающийся масштабный кризис и вероятный дефицит бюджетных автомобилей.

Это немногим больше, чем в марте посткризисного 2017-го, но почти втрое меньше, чем в марте 2020-го, когда продажи побили рекорд (тогда было продано 8,5 тысячи новых легковушек).

Специалисты считают куда более показательной статистику за апрель, когда дилеры реализовали чуть менее 700 новых автомобилей. Таких низких продаж за последние годы в апреле не фиксировалось. Как ожидается, в мае падение может быть еще большим.

– Это связано не столько с нехваткой автомобилей на складах и осторожным поведением покупателей, сколько с выросшей стоимостью машин, предлагаемых в белорусских салонах, – подчеркивают эксперты. – Повышенный спрос на товар, который вот-вот станет дефицитным, пытаются регулировать ценой. Причем часто стоимость растет уже на заводе – отпускные цены также выросли.

Как уточняют специалисты, это продиктовано экономическими реалиями: в цену дилеры и заводы закладывают возможные риски, в том числе на валютном рынке.

«Да у вас цены в два раза выросли!»

Если в марте курс достигал 3,3 рубля за доллар, то сейчас – 2,6. Однако цены на автомобили не только не упали, но на некоторые модели даже продолжают расти.

У одного из дилеров Lada в начале марта модель Vesta SW Cross стоила около 37 000 рублей. Теперь же цена на популярный универсал стартует от 48 200 рублей.

Кроссовер Renault Duster прежнего поколения в марте продавался за 48 000. Сейчас стоимость на эти внедорожники нового поколения составляют от 79 900 до 95 950 рублей.

Прогноз: опять станет востребованной покупка авто в Европе и США

Благодаря скорректированным ценам дилерам удалось предотвратить ажиотаж и обеспечить наличие популярных моделей. На складах оформился определенный запас автомобилей. Но это представляется невозобновляемым ресурсом: когда-то и эти машины раскупят, отмечают эксперты.

Причем кризис, как ожидают специалисты, коснется не только бюджетных моделей, но также сегмент премиум-класса. Автомобили стоимостью более 50 000 евро названы предметами роскоши и попали под санкции: вероятно, их импорт в Беларусь и Россию будет прекращен. А значит, внушительную долю новых BMW, Mercedes, Jaguar и других дилеры ввезти не смогут.

Что будет дальше? Чем заполнится освободившаяся ниша?

Собеседники Intex-press считают, что вариантов развития событий может быть несколько:

– Во-первых, когда рынок закрывается для одних, в то же время он открывается для других. В нашем случае речь про китайские автомобили, производство которых прогрессирует. Нам хорошо известны Geely, Lifan, Haval, Chery, а ведь есть еще FAW, BYD и другие, которые выпускают немало интересных вариантов.

Однако это перспектива не одного дня, предупреждают эксперты. Чтобы наладить сеть дилеров, разработать цепочку поставок, провести маркетинговую кампанию уйдет немало времени. Это может занять несколько лет.

Во-вторых, есть белорусско-китайский завод «Белджи», кроссоверы которого пользуются популярностью. Производственная мощность предприятия — до 60 000 автомобилей в год и есть возможность для увеличения количества выпускаемых машин. Казалось бы, хорошая возможность нарастить долю на рынке Беларуси, а заодно укрепить позиции в России.

Но на прошлой неделе в соцсетях появилась информация, будто бы Geely хочет уйти с белорусского рынка. Пока на заводе эти слухи категорически опровергают.

Тем не менее, о том, что не все гладко, говорят приостановка работы предприятия в марте и неофициальные сведения о сложности в поставках некоторых комплектующих.

В-третьих, по ожиданиям экспертов, какие-то сборочные производства в России худо-бедно начнут работать, что поможет насытить рынок. «Другой вопрос, какого качества будут автомобили и во сколько обойдутся», – отмечают специалисты.

А в период безвременья, по их мнению, вновь станет востребованной услуга по заказу автомобилей заграницей.

– Пригнать проходной по «растаможке» вариант, выпущенный три-пять лет назад, станет альтернативой для новой машины. Это и раньше пользовалось спросом, но спустя пару месяцев, когда покупатели осознают ситуацию на рынке, таких заказов станет больше, — предполагают собеседники.

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