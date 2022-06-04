О чем белорусы мечтают на работе, кроме большой зарплаты? 3 4.06.2022, 12:22

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Данные исследования.

Хорошая работа в первую очередь приносит достойный доход — сомневаемся, что найдутся противники такого подхода. А если опустить вопрос зарплаты, что еще мотивирует белорусов работать лучше? Аналитический центр сервиса управления бизнесом «Битрикс24» провел онлайн-исследование на эту тему, пишет onliner.by.

Опрос проводился в конце мая, в нем приняли участие сотрудники 173 белорусских компаний из разных сфер бизнеса. Из них 13% — владельцы бизнеса и директора, 36% — руководители отделов или подразделений, 51% — линейные сотрудники.

Белорусов спросили, о чем они мечтают на работе, кроме большой зарплаты? Как выяснилось, для абсолютного большинства важно, чтобы в офисе им давали интересные задачи, чтобы коллеги делали работу вовремя и чтобы компания поддерживала инициативы работника.

Также многие участники опроса сошлись во мнении, что в компании должны быть понятные регламенты работы для всего коллектива. Сотрудники хотят видеть перед собой четкие критерии по оценке работы.

«На эффективность бизнеса напрямую влияют понимание сотрудниками смысла проектов, значимость достигнутых результатов и прозрачные „правила игры“. Если при этом все в команде знают, что и с какой целью делают, ясны параметры оценки результатов их работы, а согласования и процессы взаимодействия четко выстроены — можно смело говорить о Dream Team и работе мечты», — комментирует Полина Ганкович, СЕО онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси.

Две трети участников опроса хотели бы помнить обо всех рабочих делах, успевать отвечать на все звонки и письма и не тратить время на рутинную работу.

Для каждого второго важно, чтобы коллеги и руководство замечали их хорошую работу и хвалили. Причем для руководителей отделов этот показатель выше, чем для линейных сотрудников.

А каждый третий хотел бы работать с выключенными мессенджерами и не переживать, что упускает что-то важное.

Также белорусы мечтают быстро находить нужную для работы информацию, получать взаимопомощь в коллективе, иметь возможность оперативно согласовывать все рабочие задачи. И реже всего, как выяснилось, люди мечтают о «смешанной» работе — возможности несколько дней в неделю трудиться из дома (это важно всего лишь для 23% опрошенных).

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