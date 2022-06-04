Линия Хренина 6 4.06.2022, 12:50

7,932

Единственный друг и союзник утратил веру в российскую армию.

По крайней мере в то, что российская армия будет в состоянии его защитить.

— ЕС сделал то, что от него давно ожидали, а у него все не получалось — ввел санкции против российской нефти, — пишет телеграм-канал Письма к дочери. — Но это, конечно, не стало ни для кого сюрпризом. А вот те, от кого российские власти не ждали ничего дурного, вчера воткнули нож в спину. ОПЕК вероломно и без объявления войны принял решение об увеличении квоты на добычу нефти в полтора раза.

И, конечно, увеличение квот не сулит России никакой пользы, кроме вреда. Потому что у России увеличить добычу нефти не получится. При теперешней квоте в 10,5 миллионов баррелей в сутки она и так добывает чуть больше 9 миллионов. А с новыми санкциями будет, видимо, добывать и продавать и того меньше. То есть, Россия будет продавать меньше нефти, а цена на эту нефть, из-за увеличения квоты станет ниже.

А самую большую пользу получит, видимо, Саудовская Аравия, которая не только будет продавать больше нефти, но еще и имеет шанс исправить свои отношения с США. Да и другие друзья России из ОПЕК, вроде Венесуэлы и Ирана, тоже, наверное, получат свой маленький гешефт. Не считая увеличения объемов продажи нефти. Так что, чем дольше длится российская операция в Украине, тем меньше у России остается друзей. Даже не таких друзей, которые готовы сделать для России что-то хорошее, а таких, которые хотя бы не делают ей ничего плохого.

А единственный надежный друг и союзник, которому все равно некуда деваться, кажется, в последнее время утратил веру в российскую армию. По крайней мере в то, что российская армия будет в состоянии его защитить. То собирает ополчение, то вооружает пожарников. А сейчас некоторые злые языки говорят, что белорусские власти начали закладывать на южных рубежах мины и строить укрепления. Вот была линия Маннергейма, была линия Мажино, линия Сталина в конце концов тоже была, куда же денешься. А теперь будет линия Хренина.

И с одной стороны, строительство укреплений внушает некоторый оптимизм. Потому что укрепления ведь строят не для того, чтобы наступать. А с другой, много говорит об оптимизме и уверенности в будущем у белорусских властей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».