Нидерланды разгромили Бельгию в матче Лиги наций 2 4.06.2022, 12:54

Победа стала возможной благодаря дублю Депая.

Сборная Нидерландов на выезде разгромила Бельгию в матче группового турнира Лиги наций — 4:1, сообщает sport-express.ru.

В составе гостей забили Стивен Бергвейн, Мемфис Депай (дубль) и Дензел Дюмфрис. У бельгийцев отличился Миши Батшуайи.

Нападающий Бельгии Ромелу Лукаку получил травму и был заменен в середине первого тайма.

Таким образом, подопечные Луи Ван Гала лидируют в группе 4 Лиги А, набрав 3 очка. Бельгия — последняя.

В следующем матче Нидерланды сыграют с Уэльсом 8 июня, Бельгия — с Польшей тоже 8 числа.