Как выглядит один из самых дорогих домов Беларуси 5 4.06.2022, 13:03

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Особняк у Припяти продают за 1,3 миллиона долларов.

Элитные загородные дома строят не только под Минском. Вот какой интересный пример обнаружил канал «Будни риэлтера» на Полесье, рядом с берегом Припяти. Здесь под одной крышей есть все, о чем можно только мечтать — дом с классным интерьером, теплый гараж на две машины, дровяная баня и барбекю. А еще богатая инженерная начинка — встроенный пылесос, американская климатическая система и видеонаблюдение. Журналисты realt.by узнали, сколько стоит этот особняк.

Особняк расположен в деревне Нагорные, рядом с Мозырем. Главные достопримечательности этих мест — полноводная Припять, леса и овраги — кто бывал в этой части Полесья поймает, о чем речь.

Дом построен по уникальному проекту, объединяющему в одном уровне и под одной крышей: дом, теплый гараж, баню на дровах и зону барбекю.

Материал стен — экологически чистая поризованная керамика, на крыше — мягкая черепица. Фасад комбинированный — белоснежная декоративная штукатурка и «медовый» планкен.

Общая площадь дома — 538 «квадратов». На них расположились 4 спальни у каждой свой гардероб и санузел. Всего в доме пять санузлов и один в бане. Большое пространство со вторым светом занимает гостиная-столовая-кухня.

Под самой крышей находится свободное пространство — чилаут, библиотека, большая гардеробная хозяйки.

В банной части — парилка, душевая с купелью и комната отдыха со своей мини-кухней.

Дом оборудован редкой в нашей стране системой американского производителя GOODMAN. Это воздушная система отопления, вентиляции и кондиционирования — три в одном. А еще есть встроенный пылесос, который делает процесс уборки проще и быстрее, а воздух в комнатах без пыли. Устройство подключается к специальной розетке, которая через систему спрятанных трубопроводов соединяется с силовым агрегатом. Суть его в следующем: мусор вместе с потоком воздуха отводится по трубопроводу из помещения, в котором идет уборка, в небольшую кладовую, где установлен силовой агрегат. Он задерживает 94−98% пыли, а все, что не смог поймать вместе с воздушным выхлопом отводит за пределы дома или квартиры.

Кроме этого есть бензогенератор на 6 Квт и видеонаблюдение (8 камер).

Участок 74 сотки примыкает к лесу. Он с ландшафтным дизайном, автополивом, декоративным и плодовым садом: многолетние туи, бансай, яблони, груши, вишни, голубика, малина, клубника. А еще огромный дуб, которому уже 250 лет.

На территории есть отдельный хозблок с гаражом на два квадроцикла, помещением для садового инвентаря и газонокосилок и вольером для собак. Для детей — оборудованная площадка.

Стоимость этого особняка возле Припяти — 1 300 000 долларов.

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