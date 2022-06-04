Мигранты продолжают штурмовать польскую границу со стороны Беларуси 4.06.2022, 13:11

1,542

Из каких стран едут «гости»?

В Польше продолжают фиксировать попытки пересечения границы со стороны Беларуси в неустановленных местах.

Как сообщает погранслужба этой страны, за последние сутки попасть в страну таким способом пытались 14 человек.

Попасть из нашей страны в Польшу за последние сутки пытались граждане Ганы, Гвинеи, Египта и Индии.

С начала этого года из Беларуси в Польшу таким способом пытались попасть больше 5 тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».