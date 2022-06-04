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Мигранты продолжают штурмовать польскую границу со стороны Беларуси

  • 4.06.2022, 13:11
  • 1,542
Мигранты продолжают штурмовать польскую границу со стороны Беларуси

Из каких стран едут «гости»?

В Польше продолжают фиксировать попытки пересечения границы со стороны Беларуси в неустановленных местах.

Как сообщает погранслужба этой страны, за последние сутки попасть в страну таким способом пытались 14 человек.

Попасть из нашей страны в Польшу за последние сутки пытались граждане Ганы, Гвинеи, Египта и Индии.

С начала этого года из Беларуси в Польшу таким способом пытались попасть больше 5 тысяч человек.

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