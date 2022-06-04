Мигранты продолжают штурмовать польскую границу со стороны Беларуси
- 4.06.2022, 13:11
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Из каких стран едут «гости»?
В Польше продолжают фиксировать попытки пересечения границы со стороны Беларуси в неустановленных местах.
Как сообщает погранслужба этой страны, за последние сутки попасть в страну таким способом пытались 14 человек.
Попасть из нашей страны в Польшу за последние сутки пытались граждане Ганы, Гвинеи, Египта и Индии.
С начала этого года из Беларуси в Польшу таким способом пытались попасть больше 5 тысяч человек.