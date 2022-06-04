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Лимузин Владимира Жириновского выставили на продажу

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  • 4.06.2022, 13:18
  • 2,548
Лимузин Владимира Жириновского выставили на продажу

Сколько просят?

В Сети появилось объявление о продаже немецкого лимузина Mercedes-Benz S-Class Pullman, который был выпущен в 2002 году. Как утверждает продавец, раньше этим автомобилем владел политик Владимир Жириновский, сообщает «Автоньюс».

Впрочем, никаких доказательств вышеприведенному утверждению собственник не предоставил.

Заднеприводный автомобиль оборудован 5,8-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 367 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость такой машины — 250 км/ч.

Судя по фотографиям, Mercedes-Benz S-Class Pullman находится в хорошем состоянии. Хотя, по словам продавца, автомобиль попадал в одно незначительное ДТП.

За лимузин черного цвета его нынешний хозяин хочет получить 2 500 000 российских рублей — примерно 40,7 тысячи долларов. Одометр машины показывает 155 000 км.

В коллекции Владимира Жириновского находилось достаточно много интересных машин. Например, в гараже политика числился роскошный Maybach в удлиненной версии 62S В 2006 г. На 60-летний юбилей Жириновского подарили внедорожник «Тигр», выпущенный Горьковским автомобильным заводом. Также ходили слухи, что у известного политика в коллекции имеется люксовый автобус ЗИЛ-118 «Юность».

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