«В какой-то момент бизнес с Беларусью не смогут позволить себе даже шейхи» 1 4.06.2022, 13:23

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Режим Лукашенко становится все более токсичным.

Сотрудничество с Беларусью становится все более рискованным и дорогим удовольствием.

— Они тоже участвуют «в развороте на Азию» — «госпрограмме» по замещению выпавшего из сотрудничества Запада. Плюс — это регион, где успешно куются доспехи международной легитимности Лукашенко: все ближневосточные страны признают верховного «ябатьку» в качестве президента, принимают от него послов и направляют своих, — пишет экс-глава посольства Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Свежее подтверждение этому — вручение верительных грамот послом Беларуси в ОАЭ (и Бахрейне по совместительству) королю Бахрейна на этой неделе в Манаме.

Немногим ранее — 11 мая новый посол ОАЭ в Беларуси передал копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею. Видимо, следующая церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости не за горами, но это уже другая тема.

Сеть не ловит

В регион Ближнего Востока разные источники включают разные страны. МИД Беларуси, насколько можно судить, понимает под ним 13 государств — Бахрейн, Египет, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестину, Саудовскую Аравию и Сирию. Поэтому речь пойдет о сотрудничестве именно с этими странами.

Со всеми из них Беларусь состоит в дипломатических отношениях. Самые старшие — с Египтом (установлены в феврале 1992 года), самые молодые — с Саудовской Аравией (1997).

Белорусские посольства работают в Египте, Израиле, Катаре, ОАЭ и Сирии. Есть еще генконсульство в Дубае.

Как и в других регионах, так и здесь белорусской стороной практикуется аккредитация послов по совместительству. Посол в Египте аккредитован по совместительству на Оман (а также Судан, Алжир и Лигу арабских государств), в Сирии — на Ливан и Иорданию, в ОАЭ — Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт. Отношения с Ираком поддерживаются через посольство Беларуси в Турции.

В помощь посольствам еще и такой институт продвижения интересов как почетные консулы — они есть в Израиле, Ираке, Ливане и Сирии.

В свою очередь в Беларуси на уровне посольств представлены Израиль, Катар, ОАЭ, Палестина и Сирия. Принцип взаимности прослеживается не со всеми странами — в Минске все еще нет посольства Египта, но есть Палестины и его глава до недавнего времени был дуайеном дипкорпуса (старейший по времени аккредитации посол).

Остальные ближневосточные страны работают с Беларусью на основе аккредитации своих послов по совместительству из Москвы.

Такая сеть белорусского дипломатического покрытия региона не является оптимальной. Во-первых, белорусские дипмиссии чрезвычайно малочисленные — штата часто не хватает даже для одной страны, а в нашем случае посольства продвигают интересы Беларуси сразу в нескольких, нередко крупных и удаленных друг от друга — например, где Египет, а где Оман.

Во-вторых, дипломатическое присутствие Беларуси, скажем, в Саудовской Аравии или Омане в формате «по совместительству» не дает эффекта. Возможности этих стран и потенциал сотрудничества с ними превосходит многие государства, где у Беларуси есть посольства.

Суровый берег

Страны Персидского залива (там его принято называть Арабским) славятся сверхдоходами от торговли энергоресурсами — входят в первую десятку по добыче нефти (Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт) и природного газа (Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ).

Отсюда платежеспособность и свободные деньги для инвестиций, которые эти страны активно вкладывают, в том числе за рубежом. Чемпионом среди арабских стран залива по объемам прямых инвестиций за рубеж являются ОАЭ, далее следуют Саудовская Аравия, Кувейт, Катар.

Не все страны экономически благополучны,как страны залива или Израиль. Ситуация далеко не везде отличается стабильностью и предсказуемостью (Сирия, Ливан, Ирак). Это накладывает свой отпечаток на возможности.

С другой стороны, сотрудничество с отдельными государствами региона имеет корни, уходящие в БССР, и они создают положительные предпосылки для различных сфер — промышленности, фармацевтики, торговли оружием, науки и образования. К примеру, первые ливанские специалисты начали обучаться в белорусских учебных заведениях еще в 1967 году.

Кроме этого, отсутствуют политические преграды для сотрудничества — во всяком случае ближневосточные страны, включая Израиль, не участвуют в международной изоляции режима Лукашенко.

Тем не менее масштабы сотрудничества далеки от возможностей.

Объемы белорусского экспорта товаров в страны Ближнего Востока не впечатляют — в 2021 году составили около 250 млн долларов США. Это сопоставимо с экспортом Беларуси в Чехию и в пять раз меньше экспорта в Литву в том же году. Положительный момент в том, что торговый баланс традиционно в пользу Беларуси.

Основные партнеры с большим отрывом от остальных — Израиль (104 млн долларов США) и ОАЭ (59 млн). Их позиции усиливает торговля услугами — причем белорусский экспорт услуг в эти страны (в Израиль — 107 млн, в ОАЭ — 139 млн) превышает товарный. Тройку замыкает Египет (42 млн — товары и 4 млн — услуги), где открыты сборочные производства МАЗ, МТЗ, Амкодор.

Инвестиционные ожидания, если брать состоятельные страны Персидского залива, оправдывают только ОАЭ (не берусь судить, в какой степени). В 2021 году эмираты вложили в экономику Беларуси свыше 59 млн долларов США прямых инвестиций на чистой основе — 4-е место среди всех стран-инвесторов. К слову, в минувшем году эмиратская компания «Emaar Properties» подписала инвестиционный договор о реализации в Минске проекта «Северный берег» с объемом инвестиций 4 млрд долларов до 2040 года.

Второй после ОАЭ инвестор из стран Ближнего Востока в белорусскую экономику — Израиль — 10 млн долларов США прямых инвестиций на чистой основе по итогам 2021 года. Вложения других ближневосточных партнеров Беларуси скромные, не дотягивают до миллиона: Катар — 501 тысяча долларов США, Ирак — 127 тысяч, Кувейт — 111 тысяч, Ливан — 62 тысячи. Инвестиции из Саудовской Аравии — 4 тысячи долларов — выглядят и вовсе как забытый саудовцем в аэропорту Минск кошелек.

Все это итоги 2021-го, и они могут оказаться недосягаемыми в сравнении с 2022-м. Война в Украине и санкции не оставляют места для оптимистичных прогнозов.

Беларусь изначально больше заинтересована в сотрудничестве с Ближним Востоком, чем наоборот. Это означает, что над привлекательностью бизнеса с нашей страной нужно активно работать, ну или хотя бы не давать повода усомниться в ней. Между тем масштаб международных ограничений настолько серьезен, что сотрудничество с Беларусью становится все более рискованным и дорогим удовольствием.

Санкционный счет еще даже не закрыт, и в какой-то момент бизнес с Беларусью не смогут позволить себе даже шейхи.

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