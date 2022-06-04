FT: Истощенная армия Путина погрязла во враждебной ей Украине 4.06.2022, 13:29

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ВСУ в ближайшие месяцы станут еще сильнее, особенно в вопросе огневых возможностей.

Украина медленно, но уверенно переходит на западные виды вооружения, и процесс станет необратим, если пессимизм Запада по поводу ее перспектив в войне с Россией не возрастет до критической точки. Такое мнение высказал в большом материале для авторитетного западного издания Financial Times профессор по исследованиям войны King's College London Лоуренс Фридмен. По его мнению, раз россияне пытаются завершить завоевание Луганской области в боях за Северодонецк, то она, по всей вероятности, смогла навести порядок в логистике. И сосредоточила усилия на реалистичных целях ‒ при этом используя свои преимущества, в частности, артиллерию и авиацию.

Такие изменения могут иметь серьезные политические последствия. И на Западе, в Украине. Поскольку они влияют на украинскую мораль, которая уже и без того пошатывается после трех тяжелых месяцев войны. Такой пессимизм поощряет размышления о том, что Киеву следует договариваться с Москвой, уступив часть территории ради прекращения ужасов войны. Но, с другой стороны, пессимизм, к примеру, Соединенных Штатов в этом плане актуализирует вопрос о поставках оружия. Как примером ‒ дискуссии в Вашингтоне по поводу отправки реактивных систем залпового огня HIMARS. Беспокойство о том, как Кремль может отреагировать на удары на территории РФ, которые ВСУ сможет наносить с помощью американского оружия, было быстро сбалансировано нуждой дать возможность украинской армии нивелировать нынешнее огневое преимущество оккупантов из РФ.

Тем не менее Украина медленно, но уверенно переходит на западное тяжелое оружие. Такой процесс, по понятным причинам, требует множество времени и не может пройти идеально ‒ из-за опасных условий войны. Но, несмотря на это, Украина в ближайшие месяцы станет сильнее, особенно в вопросе огневых возможностей дальнего действия, считает Фридмен. Правда в том, что истощенная армия диктатора Путина окончательно погрязла во враждебной ей Украине, которая с каждым днем становится все сильнее.

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