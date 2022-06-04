«Не хватает интеллектуальных способностей»: психиатр прокомментировал «зацикленность» Путина 1 4.06.2022, 13:42

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Российский диктатор не способен создать какую-то четкую идеологию.

Российский диктатор Владимир Путин действительно склонен сакрализовать давно прошедшие даты или исторические фигуры, однако «это не то символическое мышление, которое бывает у пациентов с тяжелыми расстройствами», убежден украинский психиатр Роман Долинский.

Об этом Долинский, практикующий врач-психиатр, рассказал в интервью НВ, комментируя зацикленность Путина на символах и исторических датах.

«Действительно, есть люди, склонные к символическому мышлению. Однако Путин к этому не склонен. У него символизм иной: он сакрализует какие-то давно прошедшие даты или исторические фигуры. Но это не то символическое мышление, которое бывает у пациентов с тяжелыми расстройствами», — отмечает Долинский.

Психиатр пояснил, что символизм Путина очень ограничен: «Все крутится вокруг устаревших пафосных гражданских и военных торжеств, штампов: «деды воевали», «мы защищаем своих», «наша родина еще покажет этому «проклятому Западу» и «америкосам» и тому подобное — всегда одно и то же, что просто расширяется и ретранслируется, но не имеет четко сформированной концепции».

По мнению Романа Долинского, российский диктатор, вероятно, не способен создать какую-то четкую идеологию. «Даже идеологии нацизма или фашизма — на которые, как утверждают политологи, сейчас похожа идеология путинизма/рашизма — воплощены в путинской пропаганде бессистемно и непоследовательно. По-видимому, у него для этого не хватает интеллектуальных способностей, а особенности его характера также этому не способствуют», — отметил психиатр.

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