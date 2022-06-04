Сколько стоит отдых в белорусской усадьбе? 4.06.2022, 13:48

Места в загородных домиках разлетаются как горячие пирожки.

В Беларуси больше 2000 агроусадеб и комплексов, которые принимают как белорусов, так и зарубежных туристов. Места в загородных домиках разлетаются как горячие пирожки. Журналисты myfin.by выбрали 10 живописных туристических локаций возле водоемов в разных уголках Беларуси и узнали, сколько стоит уик-энд на природе. Спойлер: свободных мест на это лето скоро не останется.

Главное, за чем люди выезжают за город, – это природа и возможность расслабиться в спокойном месте, без суеты и шума. Поэтому журналисты выбрали 10 усадеб, которые уединенно расположены у водоемов и леса, имеют красивую территорию и живописные окрестности.

Был сформулирован типичный для работающего горожанина запрос: интересует отдых для компании в 6-8 человек на две ночи, с пятницы по воскресенье. Из развлечений обязательны баня, барбекю и водоем. Чем больше природы и тишины – тем лучше, хотя при желании вам почти везде предложат допуслуги вроде рыбалки, квадроциклов, водных и велосипедных прогулок.

Вот какие варианты удалось найти.

Усадьба «Рыжий кот»

Усадьба находится в 20 километрах от Минска, недалеко от Силичей. Это тихое и живописное место рядом с большим озером и лесом. Территория усадьбы очень зеленая, холмистая. На ней есть собственный пруд, ручьи и водопад, большое кострище, крытая терраса и несколько уединенных уголков.

В состав усадьбы входят два дома – деревянный и красный, а также банкетный зал. Красный дом рассчитан на 16 спальных мест. Для небольшой компании подойдет деревянный дом на 10 человек, в котором 5 спален и две комнаты отдыха, камин.

Сколько стоит?

Аренда деревянного дома стоит $350 в сутки в пятницу и $400 – в субботу. Стоимость русской бани на дровах – $50. Можно также заказать купель под открытым небом: $25 без подогрева, $50 – с подогревом.

На сайте усадьбы есть актуальные цены, однако нет календаря свободных дат и онлайн-бронирования. Консультация и бронь – по звонку. На момент написания статьи все субботы июня были заняты. Ближайшие свободные уик-энды – в середине июля.

Усадьба «Лосиный горб»

Очень атмосферное место в 80 километрах от Минска, на берегу реки Свислочь, среди высоких деревьев. Территория усадьбы поделена на две части. На первой расположены домик на дереве, гостевой домик, терраса с видом на реку, глэмпинг-палатка. На второй – еще два дома и красивая видовая терраса.

Недалеко есть святой источник, на территории самой усадьбы – родник с чистой питьевой водой.

Сколько стоит?

На первой территории могут разместиться до 6 человек. Цена в пятницу и субботу – 450 рублей/ночь. Вторая территория вмещает до 12 человек, цена в пятницу и субботу – 800 рублей/ночь или 1300 рублей за весь уик-энд. Баню можно заказать за 120 рублей, а при брони от 3 ночей ее включат в стоимость.

Сайта у «Лосиного горба» нет, расписание и актуальные цены можно найти в инстаграме или уточнить по телефону. Ближайшие свободные выходные – конец июня.

Экоотель «Кветкi яблынi»

Экоотель «Кветкi яблынi» окружен старинным яблоневым лесом. Он стоит в месте слияния рек Вилия и Сервач, возле Вилейского водохранилища. На просторной территории расположен комплекс из шести домиков и ресторана. Дома отдалены друг от друга, что обеспечивает отдыхающим приватность. Рядом с каждым домиком есть зона барбекю.

Помимо близких рек и озера, у экоотеля есть собственный пруд – можно рыбачить или мечтать у воды в беседке.

Сколько стоит?

Проживание в экоотеле организовано не по домикам, а по номерам. На компанию из 6-8 человек предлагают бронировать отдельные номера спального типа с кроватями и санузлом, без кухни. Стоимость стандарта на двоих – 190 рублей в сутки, полулюкса – 250 рублей/сутки (до 3 человек), люкса – 310 рублей/сутки (до 4 человек). Во всех вариантах завтрак включен в стоимость. В составе комплекса есть баня вместимостью 6 человек. Стоимость двухчасового посещения – 60 рублей.

Информация о ценах и свободных датах есть на сайте экоотеля. Там же можно забронировать номера онлайн. Судя по календарю, в июне еще есть возможность приехать сюда на выходные.

Усадебный комплекс «У Антила»

Расположен в 25 километрах от Минска вблизи Дубровского водохранилища, в локации с красивыми перепадами ландшафта. На территории – сосново-березовая роща, пруд, кострище, зоны для спортивных и детских игр, гамаки, шезлонги и качели.

Комплекс включает несколько домов разной вместимости. Для компании в 6-8 человек подходит домик №3 у пруда, с двумя спальнями, баней и джакузи. У домика есть свой мини-дворик с садовой мебелью и зоной барбекю.

Сколько стоит?

В пятницу стоимость домика за четверых составляет $150, в субботу – $200. Аренда сразу на двое суток – $300. За каждого дополнительного человека – доплата $20.

Баню можно заказать отдельно – $15 в час (минимум 2 часа). Джакузи на пруду будет стоить $50 за 3 часа.

На сайте усадьбы есть актуальные цены и занятые даты. Забронировать дом можно по звонку. В июне пока свободны несколько уик-эндов.

Агроусадьба «Лесной островок»

Название усадьбы отражает ее расположение – в уединенном уголке леса, у самого водоема. Она находится в 68 километрах от МКАД по витебской трассе. На территории – гостевой дом, баня и беседка.

Прямо над водой – открытая деревянная площадка с лежаками, а беседка стоит на отдельном островке, который соединяется с берегом мостиком. По водоему можно бесплатно кататься на катамаранах.

Сколько стоит?

Дом двухуровневый, рассчитан на компанию до 10 человек. Проживание с пятницы по воскресенье – 40 рублей за человека/сутки, заселение от 5 человек. Баня стоит 25 рублей, топится при заказе от 4 человек.

Своего сайта у усадьбы нет – всю информацию можно получить по телефону или в мессенджере. В июне в «Лесном островке» заняты все выходные, в июле тоже осталось всего одно окошко на 8-10 числа.

Хутор «Ёдишки»

Хутор «Ёдишки» – это туристический комплекс на Браславских озерах, который включает не только домики, но еще семейную ферму, контактный зоопарк и ресторан высокой деревенской кухни. Хутор расположен на устье реки Дрысвятка, впадающей в озеро Долгое.

У хутора нет соседей, поэтому можно рассчитывать на по-настоящему уединенный отдых. Здесь понравится семьям с детьми: в усадьбе живут овцы, лошади, козы и другие животные, с которыми можно близко пообщаться.

Сколько стоит?

Гостей заселяют в три домика, самый большой из которых вмещает 6 человек. Стоимость проживания в нем составляет 578 рублей/сутки на человека. Судя по информации на сайте, баня входит в стоимость.

На сайте усадьбы есть календарь свободных дат и возможность онлайн-бронирования. Ближайшие свободные выходные в большом доме повышенной комфортности – 15-17 июля.

Усадьба «Кантри»

Усадьба находится в Поставском районе Витебской области, расстояние до Минска – около 200 километров. Она стоит на лесной поляне, рядом с огромной двухсотлетней лиственницей. Территория просторная и зеленая, рядом есть водоем.

Гостей размещают в двух аутентичных деревянных избах – с террасой и с баней. Первая подходит для десяти, вторая – для пяти человек.

Сколько стоит?

Аренда избы с террасой обойдется в 800 рублей/сутки, аренда избы с баней – в 500 рублей/сутки. Баню нужно заказывать отдельно – 150 рублей за 4 часа. Кроме того, при заселении гостей попросят внести залоговый депозит в сумме 250 рублей как гарантию сохранности имущества.

Актуальные цены есть на сайте усадьбы, а информация о свободных датах и бронь – по телефону. В июне в обеих избах есть свободные выходные.

Усадьба «Заповедный остров»

Эта усадьба под Витебском буквально представляет собой остров: попасть на территорию можно только через мостик. Находится она между ручейков и болот, рядом сразу три озера – Ивесь, Озерко и Шо.

Территория усадьбы красивая и самобытная: дома укрыты вековыми соснами, прямо в воду уходят деревянные причалы, есть собственный песчаный пляж.

Сколько стоит?

В состав усадьбы входят 5 домиков вместимостью от 3 до 7 человек. На 3-5 июня можно забронировать дом №5 «У Фомы» (до 6 человек) – стоимость за 2 суток составит 600 рублей. Далее бронь возможна только от четырех дней – за 300–450 рублей/сутки в зависимости от домика. Баня – от 75 рублей/час.

Сайта у усадьбы нет, зато есть страничка в Instagram.

«Заезд Зубачи»

Агроусадьба «Заезд Зубачи» расположена в Брестской области на берегу Селецкого водохранилища. Она стоит вдали от дорог, в березовой роще, на территории можно наблюдать белок и собирать грибы. В 6 километрах есть родник «Селецкий источник».

Гостей располагают в двухуровневом доме вместимостью до 8 человек. На участке есть баня с террасой и выходом к пруду, а также беседка с барбекю.

Сколько стоит?

Стоимость проживания с пятницы по воскресенье – 120 рублей за дом/сутки. К приезду можно заказать «Горячий прием»: хозяева растопят баню и приготовят фирменный ужин. Стоимость – $45.

На сайте усадьбы – основная информация и ориентировочные цены. Узнавать о наличии свободных дат и стоимости нужно по телефону. В июне выходные уже расписаны, ближайшие доступные уик-энды – в июле и августе.

Агроусадьба «Здоровей»

Усадьба находится недалеко от трех озер Нарочанского края – Нарочи, Мястро, Белого. Это комплекс, который состоит из четырех отдельных локаций, три из которых расположены в Никольцах и одна – в Гатовичах.

Для компании в 6-8 человек подходят несколько домов: «Ранчо», «Скала» и «Озерный». Все они имеют камин, террасу и зоны барбекю.

Сколько стоит?

Вилла «Ранчо» стоит 500 рублей/сутки на шестерых, «Скала» – 425 рублей/сутки на четверых плюс доплата 45 рублей/сутки за дополнительного человека. Дом «Озерный» – 640 рублей/сутки за семь человек. Русская баня на 2-4 человека стоит 140 рублей за 3 часа.

У усадьбы есть сайт с актуальными ценами и календарем, проживание можно забронировать онлайн.

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