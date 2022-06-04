«Начинайте оглядываться»: стали известны имена полицейских-предателей из Мариуполя 1 4.06.2022, 13:52

2,192

Украинские власти опубликовали полный список.

Украинских полицейских Донецкой области и Мариуполя, которые добровольно перешли на сторону российских оккупантов, удалось идентифицировать.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Информационные воины Мариуполя идентифицировали всех лиц, перешедших работать на сторону полиции оккупантов. Всех со вчерашнего видео", - заявил он.

"Теперь ни одна мраZь не скроется. 90 нелюдей, которые недавно были полицейскими Украины. Которые были уволены в прошлом. Разные, но все мраzи в одном месте. Запечатлено. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - написал Андрющенко.

Андрющенко также опубликовал полный список предателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».