Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в первые выходные лета 4.06.2022, 14:02

Прогноз погоды на 4 - 6 июня.

В субботу, 4 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня в северных районах страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, по юго-западу республики – фронтального раздела.

Ночью малооблачно, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по Витебской и Брестской областям ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В воскресенье, 5 июня сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении, днем на северо-запад республики распространится область повышенного атмосферного давления с Балтики. Облачно с прояснениями.

Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23°С.

В понедельник, 6 июня территория страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +20..+27°С.

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