Кто главшутом-то будет?
- Аббас Галлямов
- 4.06.2022, 14:10
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У российского режима теперь еще и дефицит клоунов.
Смерть Жириновского освободила вакансию главного российского шута. Одинаково безуспешно на неё претендуют Миронов, Медведев и, по-моему, ещё Олег Морозов.
Ни один из этих людей в смысле своего артистического мастерства даже мизинца Жириновского не стоит. Этот факт является ещё одним доказательством того, что отечественная политическая система вступила в стадию окончательного загнивания. У них теперь ещё и клоунов дефицит. В принципе, оно и понятно: в пробирке талантливых людей не вырастишь.
Претенденты на лавры Жириновского и 7-8 процентов его базового электората реально не понимают, что люди верят далеко не всему, что говорит политик. Что выступать нужно "из образа", важнейшей частью которого является его - этого политика - бэкграунд.
Нельзя вот просто так: снять одну маску, надеть другую - и по прежнему быть убедительным. Если ты долгие годы функционировал в виде "технократа" - спокойно, без эмоций говорил правильные вещи, - то начав нести чушь, ты не станешь вдруг "клоуном". Нет, ты будешь выглядеть именно тем, кем и являешься, - е…Vшимся технократом.
Аббас Галлямов, t.me