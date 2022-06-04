«Загрузить до отказа, ничего не потерять и не попасть на штраф» 1 4.06.2022, 14:02

Что нужно знать белорусским водителям во время летних путешествий.

Лето – время дачных поездок и путешествий. И пора семейных грузоперевозок, когда каким бы большим ни был багажник, его все равно оказывается мало. Сайт abw.by дал пару советов по загрузке автомобиля и напомним о вещах, которые важны с точки зрения ПДД и безопасности.

Общие принципы

Лучше всего, когда вы точно представляете "масштабы бедствия", то есть количество и объем вещей, которые собираетесь взять на борт. Самым наглядным здесь будет расположение всего груза рядом с автомобилем. Так вы сможете видеть, сколько у вас крупных, а сколько мелких сумок, рюкзаков и прочих предметов, – проще определить порядок загрузки.

Первыми размещаются наиболее объемные и тяжелые, но, конечно же, не хрупкие вещи. Их стоит располагать как можно ниже, желательно по центру, но тут еще важно рационально использовать имеющееся пространство. В любом случае самое "сложное" идет сначала.

Далее начинается работа для тех, кто был наиболее уcпешен в "тетрисе": заполнить все оставшееся пространство подходящими по размеру и форме предметами так, чтобы избежать пустых мест. Вроде бы и просто, но лишь когда груз как раз под имеющийся объем багажника/салона. Загвоздка в том, что вещей обычно больше, их форма и размеры не всегда подходят удачно. Так что все оставшиеся свободные места забиваются мягкими или легко деформируемыми, но не ломающимися (!) предметами.

При определении порядка размещения вещей не забываем про те, которые могут понадобиться во время поездки или сразу по приезде: питье, "перекус", верхняя одежда. Их можно поместить в отдельную сумку (пакет, рюкзак), расположить на поверхности или держать при себе в салоне.

Как обходиться с мелочовкой

Напомним, что многие современные автомобили в подполье багажника имеют просторные органайзеры, куда может поместиться немало вещей (кстати, туда можно складывать как раз все хрупкое и "нежное").

Некоторые кроссоверы, компактвэны и даже хэтчбеки имеют возможность регулировки задних сидений по углу наклона спинки, а то и положения подушки в продольном направлении. Если чуть-чуть не хватает места для груза, не забывайте про эти возможности.

Если едете без задних пассажиров, то, конечно, завалите весь диван (или сложите спинки), займете место в области ног. Но при этом можете забыть про небольшие пространства под передними креслами, а туда тоже может поместиться какое-то количество вещей. Кстати, летом туда можно отправлять продукты питания: если там есть воздуховоды, то при включении кондиционера получите своего рода холодильник.

Выше полки

При загрузке багажника владельцам седанов придется учитывать, что, возможно, часть полезного пространства "съедают" петли крышки. А вот если кузов двух- или однообъемный, то грузить можно не только до полки, но и до потолка. Кстати, сама по себе полка хоть и не занимает много места, но может мешать вашему "тетрису", поэтому, возможно, ее вообще лучше оставить дома. Впрочем, она может и пригодиться, но об этом ниже.

При загрузке "под крышу" стоит учитывать несколько моментов. Первый и самый важный: размещенные в салоне и ничем не закрепленные вещи при резком торможении или внезапной остановке в момент аварии могут срываться со своих мест и наносить травмы находящимся внутри людям. Поэтому как минимум не стоит размещать сверху ничего тяжелого. Собственно любой твердый предмет, который весит более 300-500 граммов, может быть опасен.

Вы снизите риски, если сможете закрепить верхние вещи при помощи стяжных ремней и резинок. В некоторых универсалах имеются специальные сетки или решетки позади задних кресел. Можно попробовать использовать в таком же качестве опционные сетки для крепления груза. Альтернатива – установленная вертикально позади задних подголовников полка багажника.

Еще один совет: если заполняете таким образом багажник, лучше "верхние" вещи загружать через салон и точно так же разгружать их на месте. Иначе при открытии крышки багажника вас будет ждать неприятный сюрприз.

Разборка поможет

Складные велосипеды и коляски практичнее обычных. Но, как правило, даже в транспортировочном состоянии они могут занимать немало места. При этом небольшая дополнительная разборка может принципиально упростить их размещение в багажнике или салоне автомобиля.

Взять тот же велосипед, даже не складной, а обычный. Потратив 5-10 минут и сняв не только колеса, но также щитки и педали, вынув седло и свернув руль, вы значительно сократите его размеры по длине и ширине. Точно так же частичная разборка других крупных предметов может здорово уменьшить их габариты. Если же нет, не забываем про возможности самого автомобиля – складывающиеся сиденья, лючок для длинномеров, подъемное окно в крышке багажника и т.д.

Перевозка габаритных грузов

Эту ситуацию стоит рассматривать отдельно, поскольку здесь свои нюансы. Для начала стоит сопоставить размеры груза с проемом багажника или проемами дверей, если вы планируете "втискивать" свой груз через них. Это важный момент: иногда проблема становится очевидной, когда тяжеленный комод уже рядом с машиной, и тут выясняется, что внутрь он никак не проходит, хотя вроде бы там помещается. В общем, перефразируя известную поговорку, семь раз отмерь, один – грузи.

Далее стоит представлять, сколько места предлагают багажник и салон, и здесь тоже лучше полагаться на рулетку, а не на ощущения, чтобы не было "сюрпризов". При перевозке длинномеров помним о том, что можно не только складывать спинку заднего дивана, но и что-то сделать с передним пассажирским креслом – откинуть назад или вперед его спинку. Также можно располагать такой груз по диагонали, а фрагмент, который не помещается, выставлять наружу через багажник или одно из боковых окон (с обозначением "негабарита" с учетом требований ПДД). Однажды автору этих строк вообще пришлось отправлять часть длинномера в бардачок, благо тот был очень глубоким, и это действительно здорово помогло.

При перевозке больших и тяжелых вещей стоит помнить о том, что они могут повредить обивку или отделку салона и багажника, выдавить стекла или просто испачкать автомобиль изнутри. Об этом стоит подумать заранее, чтобы позаботиться о подходящей подстилке, продумать вопрос защиты боковых поверхностей и элементов отделки. И конечно, при любой возможности следует закрепить груз, чтобы предотвратить его перемещение по автомобилю во время поездки.

А если на крыше?

Еще одна специфическая тема – перевозка вещей на крыше. Про рейлинги и багажники мы рассказывали, также был отдельный материал про велосипедные держатели, так что не будем повторяться. Применительно к сегодняшней теме просто напомним, что при перевозке грузов на крыше важно использовать исправные крепления и оборудование (держатели, боксы) и не превышать нагрузку. Также необходимо учитывать изменившиеся габариты и дополнительный вес при управлении автомобилем (подробнее об этом чуть ниже).

С точки зрения ПДД

Перевозке грузов в ПДД посвящена отдельная глава. В ней, в частности, говорится о том, что "масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величины, установленные организацией (заводом)-изготовителем" (п.182), а "перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения" (п.183).

Важно помнить о том, что перевозка груза запрещается, если он "создает угрозу безопасности дорожного движения", "ограничивает водителю обзорность дороги", "затрудняет управление транспортным средством, нарушает его устойчивость", "закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные, временные номерные и опознавательные знаки транспортных средств, а также препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных (отсутствующих) световых указателях поворотов", "создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду" (п.184).

Также в соответствии с п.185 ПДД "груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги, кроме того, спереди – фонарем, излучающим белый свет, сзади – фонарем, излучающим красный свет".

Загрузили? Поехали!

Тяжелый груз увеличивает общую массу автомобиля и изменяет центр его масс. В результате становится хуже как разгонная, так и тормозная динамика, изменяется характер управляемости, могут увеличиваться крены в поворотах и т.д. Все это следует учитывать при выборе скорости, дистанции и выполнении маневров. На плохих дорогах и искусственных неровностях стоит еще больше снижать скорость: загруженная подвеска имеет меньший ход на сжатие и хуже держит удар.

Напомним, что при полной загрузке, как правило, необходимо увеличивать давление в шинах (информационные таблички размещаются на крышке лючка бензобака или в проеме водительской двери). Также не забываем, что изменяется и положение кузова относительно дороги, а значит, если корректор фар ручной, его нужно выставить в необходимое значение (можно найти в руководстве по эксплуатации). Ну а после поездки не забудьте вернуть все настройки обратно.

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