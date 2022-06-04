«Когда боевые машины взорвали, комбат сказал: теперь берите лопаты и как пехота умирайте» 1 4.06.2022, 14:20

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В армии РФ происходят перестрелки между собственными частями.

Мародерство и изнасилование, а также вооруженные разборки между своими стали обычным явлением в российской армии.

Об этом говорится в разговоре оккупанта, который удалось перехватить ГУР.

"У нас третья рота пехоты - 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят "наших там нет". Все едут туда, все "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дура: наша артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - рассказывают разведчики.

Разведчики добавляют, что массовое мародерство стало обычным явлением. А в соседнем селе оккупанты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Кроме того, их подразделение понесло большие потери. В строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. Когда ВСУ уничтожили технику подразделения, командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами.

"Когда боевые машины взорвали, он сказал "теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Нам так сказал комбат", - передают разговор оккупанта разведчики.

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