«Своих не считают»: РФ сменила тактику в Северодонецке 3 4.06.2022, 14:37

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Рассказ комбат батальона «Свобода», который участвует в боях на передовой.

При штурме Северодонецка российские войска сменили тактику, которую отличает безразличие даже к собственным бойцам.

Об этом в интервью НВ сообщил командир батальона "Свобода" Петр Кузик, который сегодня обороняет город.

По его словам, украинские воины пытались смешиваться с вражеской пехотой, чтобы нивелировать артиллерию противника — это работало несколько дней, однако теперь россияне накрывают артиллерией и своих, и чужих.

Кузик отметил, что оккупанты проанализировали свои ошибки и сменили тактику.

"Теперь пехота подходит к нашим позициям, мы ее пытаемся уничтожить. Уцелевшие сразу убегают, передают координаты, — и начинает по нам работать артиллерия, по несколько часов. Если мы танки жжем или отбиваем, — снова артиллерия. И так несколько раз. Пока определенные дома до фундамента не стерли, мы можем закрепиться. Но вот сегодня уже практика показала, что им абсолютно безразличны свои люди — валят артиллерией, лишь бы нанести вред. То есть они и своих не считают", — сказал комбат.

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