«Появились персики по 15-20 рублей за килограмм» 4.06.2022, 14:41

Обзор цен на региональном рынке.

На Слуцком рынке появились персики по цене 18-20 рублей за килограмм. Стала дешевле рассада капусты, перцев, помидоров. Цена на петуньи упала на 30 копеек, на пучок редиса – на 50 копеек, пишет kurjer.info. Самые дешевые розы по цене от 6 рублей за куст. Цены указаны по состоянию на 13.00 часов пятницы, 3 июня.

Овощи

• Капуста белокочанная свежая – 3,5 рубля за 1 килограмм

• Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм

• Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм

• Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм

• Картофель – 2 рубля за 1 килограмм

• Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм

• Морковь — 2 рубля за 1 килограмм

• Свекла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

• Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

• Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм

• Редис — 1,5 рубля пучок

• Баклажан — 8,5 рублей за 1 килограмм

• Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

• Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм

• Апельсин – 6,5 рублей за 1 килограмм

• Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

• Персики — 18-20 рублей за 1 килограмм

• Груша — 8,5 рублей за 1 килограмм

• Киви — 6,5 рублей за 1 килограмм

• Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм

• Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм

• Яблоки сушеные – 3 рублей за 0,5 килограмма

• Лимоны – 7,5 рублей за 1 килограмм

• Клубника- 15 рублей за 1 килограмм

• Черешня- 25 рублей за 1 килограмм

Рассада

• 10 кустов капуста – 2,5 рубля

• 12 кустов помидор – 3 рубля

• 10 кустов перец — 4 рублей

• Семена кукурузы — 2 рубля (около 20-25 штук)

• Нарциссы – корень 4 рубля

• Форзиция — 8 рублей корень

• Спирея белая — 7 рублей

• Петунья — 1,2 рубля за 1 корень

• Бегония — 2 рубля за 1 корень

• Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

• Розы — 6-20 рублей

• Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

• Малина — 6 рублей за 1 куст

• Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст

• Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста

• Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

• Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

• Шиповник – 5 рублей за 5 литров

• Боярышник – 1 рубль за 1 литр

• Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.

• Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

• Черемша — 1 рубль 1 пучок

• Цветы ландыши — 2,5 рубля

• Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

• Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм

• Творог домашний — 8 рублей за 1

• Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток

• Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

• Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

• Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм

• Теплица 3 метра — 50 рублей

• Теплица 5 метров – 60рублей

• Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр

• Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».