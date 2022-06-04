«Появились персики по 15-20 рублей за килограмм»
- 4.06.2022, 14:41
Обзор цен на региональном рынке.
На Слуцком рынке появились персики по цене 18-20 рублей за килограмм. Стала дешевле рассада капусты, перцев, помидоров. Цена на петуньи упала на 30 копеек, на пучок редиса – на 50 копеек, пишет kurjer.info. Самые дешевые розы по цене от 6 рублей за куст. Цены указаны по состоянию на 13.00 часов пятницы, 3 июня.
Овощи
• Капуста белокочанная свежая – 3,5 рубля за 1 килограмм
• Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм
• Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
• Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм
• Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
• Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм
• Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
• Свекла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
• Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
• Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
• Редис — 1,5 рубля пучок
• Баклажан — 8,5 рублей за 1 килограмм
• Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм
Фрукты
• Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
• Апельсин – 6,5 рублей за 1 килограмм
• Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
• Персики — 18-20 рублей за 1 килограмм
• Груша — 8,5 рублей за 1 килограмм
• Киви — 6,5 рублей за 1 килограмм
• Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм
• Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм
• Яблоки сушеные – 3 рублей за 0,5 килограмма
• Лимоны – 7,5 рублей за 1 килограмм
• Клубника- 15 рублей за 1 килограмм
• Черешня- 25 рублей за 1 килограмм
Рассада
• 10 кустов капуста – 2,5 рубля
• 12 кустов помидор – 3 рубля
• 10 кустов перец — 4 рублей
• Семена кукурузы — 2 рубля (около 20-25 штук)
• Нарциссы – корень 4 рубля
• Форзиция — 8 рублей корень
• Спирея белая — 7 рублей
• Петунья — 1,2 рубля за 1 корень
• Бегония — 2 рубля за 1 корень
• Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
• Розы — 6-20 рублей
• Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку
Плодово-ягодные деревья и кустарники
• Малина — 6 рублей за 1 куст
• Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
• Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста
• Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
• Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень
Ягоды
• Шиповник – 5 рублей за 5 литров
• Боярышник – 1 рубль за 1 литр
• Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.
• Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
• Черемша — 1 рубль 1 пучок
• Цветы ландыши — 2,5 рубля
• Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
• Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
• Творог домашний — 8 рублей за 1
• Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
• Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
• Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
• Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
• Теплица 3 метра — 50 рублей
• Теплица 5 метров – 60рублей
• Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
• Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука.