«Ник и Майк»: Два бездушных безумца запели в унисон 2 4.06.2022, 14:44

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Оба могли бы устроить соревнование, у кого длиннее нос.

Кремлевский старец и его синепалый брат вчера давали интервью или отвечали на вопросы прессы.

По умению создавать альтернативную реальность двум братьям сложно найти конкуренцию. Если бы оба были персонажами Пиноккио, то давно могли бы устроить соревнование, у кого длиннее нос, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Не будем разбирать все, что они наговорили, потому что это не имеет смысла. За многочасовыми попытками понять и помочь сохранить лицо - это в Париж. Сохранять там давно нечего, особенно если называть вещи своими именами. А 100 часов психотерапии - это новое подтверждение обоснованности термина «макронить».

Самое главное - это синхронный залп в отношении возможного голода в странах Африки. Да, действительно ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) отмечало негативные тенденции на мировом рынке зерновых и ранее. И проблемы с обеспечением Африки зерном маячили на горизонте. Но это была перспектива нескольких лет, когда можно было бы предпринять усилия по выправлению ситуации.

Война против Украины, развязанная двумя агрессорами, лишила мир этого времени и ставит вопрос ребром. Как доставить в Африку срочно то, что есть, а заодно освободить хранилища под новый урожай.

И тут два бездушных безумца запели в унисон. «Самый лучший» вариант - открыть транзит через территорию хунты, одновременно сняв санкции с Минска на экспорт товаров.

Почему это плохой вариант не писал только ленивый.

1. Снятие санкций с Минска автоматически превращает его в контрабандный хаб для двух режимов. Не забываем, что степень контроля синепалого над своей территорией условная, а совместная деятельность по контрабанде имеет давние традиции. Если сейчас Россия помогает Беларуси обходить санкции, то в результате такого решения все кардинально изменится.

2. Минск с Кремлем наполнят даже идущие гуманитарные потоки своим контрабасом и получат двойной доход, который потратят на укрепление своих режимов - то есть на репрессии внутри стран (своеобразный привет белорусским политзаключенным от мирового сообщества) и войну против Украины. Кроме того, агрессоры превратятся в спасителей Африки, пусть и на некоторое время.

3. Система безопасности как региональная, так и глобальная от этого тактического хода проиграют в уже краткосрочной перспективе - они просто ничего не могут противопоставить двум шантажистам. ООН отправится вслед за Лигой Наций. Про ОБСЕ лучше молчать

4. Синхронность действий демонстрирует, что благодаря такому «элегантному ходу» не получится оторвать Минск от Кремля даже тактически, что могло бы привлекательным и соблазнительным для некоторых западных политиков. Канонерка режима идет в кильватерном строю русского военного корабля. Действия Кремля и Минска в продовольственном кризисе согласованы тут не получится «вбить клин», наоборот, - можно лишь помочь двум диктаторам сразу.

Все пропало и 17 миллионов человек в Африке могут столкнуться с голодом, а региональный рынок зерновых в Европе уйдет в крутое пике?

Нет. Еще есть время найти нестандартное решение, которое позволит избежать негативных последствий, а также оставить двух шантажистов в международной изоляции. Ближайшие несколько недель будут ключевыми в проработке и согласовании нестандартных логистических решений.

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