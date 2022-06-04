Украинские защитники сбили российский беспилотник «Форпост» над Черным морем 4.06.2022, 14:47

Разведка оккупантов на этом участке фронта была сорвана.

Российская авиация потеряла еще один разведывательный беспилотник в войне против Украины.

В этот раз украинские военные сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Сделали это воины воздушного командования "Юг" в субботу, 4 июня, сообщает пресс-служба командование.

Вражеский беспилотник выполнял задачи воздушной разведки черноморского побережья. А после того, как его сбили – беспомощно упал в Черное море.

Это уже не первый беспилотник, который сбивают бойцы воздушного командования "Юг". Известно о, по меньшей мере, одном случае, когда беспилотник "Форпост" сбили военные из подразделения воздушного командования "Юг". Это произошло 7 мая в Одесской области. Еще несколько дней до этого, 2 мая, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины тоже ликвидировали беспилотник "Форпост" в Одесской области.

Сбитый беспилотник пополнит количество потерь российской армии в войне против Украины. Только одних беспилотников оперативно-тактического уровня россияне потеряли 540. Упавший в Черное море сбитый беспилотник "Форпост" к этому количеству не относится, ведь его сбили позже.

Следует отметить, что беспилотник "Форпост" является копией израильского БПЛА Searcher. В России его начали производить с 2012 года. И в 2014 году использовали в войне против Украины на Донбассе. Известно о, по меньшей мере, 5 сбитых беспилотниках Searcher и "Форпост" во время боевых действий в Украине до февраля 2022 года.

В 2019 году россияне представили еще одну версию беспилотника "Форпост-Р". Новая модель получила две точки подвески для малокалиберных управляемых боеприпасов КАБ-20. Таким образом, кроме чисто разведывательных миссий, беспилотник стал и ударным.

При этом беспилотник работает в комплексе, пишет АрмияInform. Каждый комплекс составляют наземная станция управления и три беспилотника, при этом стоимость каждого – около 6 миллионов долларов.

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