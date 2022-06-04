В Москве умер подозреваемый в убийстве Литвиненко

В Москве умер подозреваемый в убийстве Литвиненко9
- 4.06.2022, 14:53
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Причиной названы «последствия коронавируса».
В одной из московских больниц скончался российский бизнесмен Дмитрий Ковтун. Он был одним из двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего агента КГБ Александра Литвиненко в Лондоне, сообщает 24tv.ua.
О смерти бизнесмена стало известно 4 июня. По предварительным данным, причиной смерти стали последствия коронавируса.
О смерти 57-летнего Дмитрия Ковтуна сообщил депутат российской Госдумы Андрей Луговой – второй подозреваемый по делу об убийстве бывшего агента КГБ и офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Версия о смерти Ковтуна от последствий коронавируса появилась в российских СМИ, однако официальной версии еще нет.
Дело Литвиненко
Литвиненко был бывшим сотрудником КГБ и офицером ФСБ. Он бежал из России в Великобританию и получил британское подданство.
В 2006 году он скончался от лучевой болезни. Ее вызвало отравление радиоактивным веществом — полонием-210.
За 3 недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Он выпил чай, в который, возможно, подсыпали яд.
Доза полония, которую "влил" в себя Литвиненко, была в 5 раз сильнее, чем нужно для убийства.
Луговой и Ковтун вместе с российским руководством отрицали свою причастность к убийству Литвиненко.
В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал Москву ответственной за убийство бывшего агента спецслужб. Кроме того, суд констатировал, что за 15 лет Россия не провела эффективное расследование и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Следователи из Великобритании подозревают в убийстве именно их.
Кроме того, суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации вдове Литвиненко Марии Картер. Раньше ее звали Марина Литвиненко.
В то же время в России раскритиковали решение Европейского суда по правам человека и заявили, что выполнять его не собираются.