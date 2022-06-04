В Москве умер подозреваемый в убийстве Литвиненко 9 4.06.2022, 14:53

8,712

Александр Литвиненко

Причиной названы «последствия коронавируса».

В одной из московских больниц скончался российский бизнесмен Дмитрий Ковтун. Он был одним из двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего агента КГБ Александра Литвиненко в Лондоне, сообщает 24tv.ua.

О смерти бизнесмена стало известно 4 июня. По предварительным данным, причиной смерти стали последствия коронавируса.

О смерти 57-летнего Дмитрия Ковтуна сообщил депутат российской Госдумы Андрей Луговой – второй подозреваемый по делу об убийстве бывшего агента КГБ и офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Версия о смерти Ковтуна от последствий коронавируса появилась в российских СМИ, однако официальной версии еще нет.

Дело Литвиненко

Литвиненко был бывшим сотрудником КГБ и офицером ФСБ. Он бежал из России в Великобританию и получил британское подданство.

В 2006 году он скончался от лучевой болезни. Ее вызвало отравление радиоактивным веществом — полонием-210.

За 3 недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Он выпил чай, в который, возможно, подсыпали яд.

Доза полония, которую "влил" в себя Литвиненко, была в 5 раз сильнее, чем нужно для убийства.

Луговой и Ковтун вместе с российским руководством отрицали свою причастность к убийству Литвиненко.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал Москву ответственной за убийство бывшего агента спецслужб. Кроме того, суд констатировал, что за 15 лет Россия не провела эффективное расследование и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Следователи из Великобритании подозревают в убийстве именно их.

Кроме того, суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации вдове Литвиненко Марии Картер. Раньше ее звали Марина Литвиненко.

В то же время в России раскритиковали решение Европейского суда по правам человека и заявили, что выполнять его не собираются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».