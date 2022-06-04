История с застрявшими на российско-белорусской границе визовыми туристами получила неожиданное продолжение 7 4.06.2022, 15:05

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Чем все закончилось?

Погранслужба ФСБ РФ 3 мая не пропускала через российско-белорусскую границу группу белорусов. Люди на автобусе фирмы возвращались на родину из испанского посольства в Москве, где подавали документы на визу. Причина — у белорусов не было паспортов. Как стало известно сегодня, проблема решилась, наши земляки уже отдыхают дома. Почему произошла такая ситуация, блогу «Отражение» рассказал руководитель компании viza5.by Артем.

Директор центра визовых услуг Артем рассказал, что их компания начала возить белорусов за визами в Москву около полутора месяца назад.

— В Беларуси получить визы почти невозможно. Самые доступные визы для белорусов начали открывать в испанском посольстве в Москве. Про то, что людей могут не выпустить из России без паспорта, мы знали. Неоднократно по этому поводу писали запросы в ФСБ России. Нам ответили, что к исключениям эта ситуация не относится, но в таких случаях, как правило, сотрудники на границе идут на встречу. Не было никаких однозначных ответов, все было размыто, — рассказал Артем.

Компания начала формировать туры в Москву, желающих было достаточно. Фирма просила своих туристов перед поездкой сделать нотариально заверенную копию паспорта, которую надо было взять в поездку. Примерно полтора месяца компания возила людей удачно, сотрудники на российской границе шли на встречу и белорусов пропускали.

— А вчера возникла ситуация, когда ребята из погранслужбы были категоричны и сказали: «Нет, не пропустим». Сопровождающие объясняли ситуацию, но пограничники были непреклонны.

Группа ездила на разные погранпереходы, но их не пропускали. Спустя время ситуацию все же удалось решить, как именно, руководитель говорить не стал, сославшись на коммерческую тайну, отметив, что фирма «задействовала всевозможные каналы». Из-за этого время в дороге удлинилось на семь-восемь часов.

Артем опроверг информацию о том, что люди переходили границу пешком, мол, автобус «проехал в полном составе». Кроме того, его «бесили» высказывания клиентов о том, что у них не было договоров с турфирмой.

— Это клевета. Нельзя стать нашим клиентом, не заключив с нами договор оферты. Может не читали его просто, но это ваши проблемы.

Возить людей за визами в Москву фирма пока не будет — до стабилизации ситуации. Переписку они решили не вести, скорее всего в пограничную службу ФСБ России для переговоров отправят сотрудника компании. Артем уверен, что разрешения на пересечение границы они добьются.

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