Минчане стали заметно позже вступать в брак 7 4.06.2022, 15:15

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Средний возраст жениха и невесты, которые впервые вступают в брак, за 10 лет увеличился почти на два года.

Минчане стали позже создавать семьи. Средний возраст жениха и невесты, которые впервые вступают в брак, за 10 лет увеличился почти на два года.

Столичные девушки в минувшем году решали выйти замуж после 27 лет, парни — 29-ти. В 2011-м эти показатели были 25,5 и 27,1 года. Об этом рассказали в главном статуправлении Минска.

Там также отметили, что в большинстве случаев браки заключались между гражданами Беларуси. Лишь в 9 % случаев — это были браки с иностранцами.

Кроме того, в последние годы стало больше и "возрастных" браков — заключенных между гражданами старше 60 лет. Если в 2011 году таких браков в Минске было 123, то в прошлом — уже 236.

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