«Невооруженным взглядом видно, что Путин болен» 4 4.06.2022, 15:18

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Шизофреническое сознание диктатора РФ расколото, как и вся кремлевская элита.

Российская элита в значительной степени расколота в вопросе целей войны в Украине и средств достижения своих целей.

Также расколото шизофреническое сознание больного вождя - президента РФ Владимира Путина, поделился мнением российский социолог Игорь Эйдман в интервью Newsader.

"…элита расколота в значительной степени и по целям войны, и по средствам достижения своих целей. Но расколото и шизофреническое сознание больного вождя", - заявил собеседник.

По его мнению, невооруженным взглядом видно, что Путин болен.

"…То, что он болен, и он физически, я думаю, конечно, не сильно здоров - болен ли он смертельно физически я не знаю, но то, что он физически болен - это очевидно и видно невооруженным взглядом", - сказал социолог.

Напомним, СМИ сообщали, что в России среди элит есть очень много тех, кто из-за войны в Украине недоволен Владимиром Путиным. Журналисты выяснили, что в РФ президентом недовольны те, кто хочет мира, а также сторонники прекращения боевых действий.

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