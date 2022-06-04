Белорусские банки под санкциями распродают имущество 2 4.06.2022, 16:48

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На продажу выставлены офисы, магазины и кафе.

Беларуские банки, попавшие под санкции, продолжают избавляться от имущества. The Village Беларусь рассказывал, что в апреле банк БелВЭБ, попавший под санкции, продавал с аукциона сразу шесть своих зданий и помещений. Теперь добавились новые лоты, а еще одна подсанкционная организация продает кафе и магазин.

БелВЭБ выставил на аукцион огромное здание с колоннами и лепниной в Калинковичах по улице Куйбышева, 46. Точнее, три четвертых доли в праве общей долевой собственности. Общая площадь здания — 600 квадратных метров.

Начальная цена лота — 280.390 рублей (107.840 долларов). Шаг аукциона — 5% от текущей цены. Кроме того, победитель должен будет оплатить 500 рублей затрат и 1,8% от суммы сделки как вознаграждение организатору торгов. Любопытно, что ¼ доли этого здания уже пытались продать с аукциона еще в 2018–м — за 86.500 рублей (41.000 долларов), но тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия участников торгов.

На этот раз здание с колоннами попытаются продать 29 июня. Кроме того, в этот же день банк попытается продать ¾ доли собственности в нежилом здании, напоминающем склад или гараж. Стартовая цена лота — 14.218 рублей.

The Village Беларусь рассказывал, что БелВЭБ попал и под отраслевые санкции против Беларуси, и под санкции США против России: санкции были наложены на российский ВЭБ.РФ и 25 его дочек, включая БелВЭБ. Банк признал, что его карточки за границей не работают.

А компания «Белинвест-Инжиниринг» попытается избавиться от магазина в Минске и кафе в Витебске. Эта компания занимается строительством и продажей жилья; ее учредители — попавший сегодня под санкции Белинвестбанк (почти 97% в уставном фонде) и компания БелБизнесЛизинг.

Магазин в Минске расположен на улице Петруся Глебки, 64А. Общая площадь магазина — 600 квадратных метров, стартовая цена лота — 1.501.200 рублей (577.390 долларов).

В Витебске продается кафе площадью 126 квадратных метров на улице Богатырева — в том же здании, где раньше располагался магазин «Доброном». Стартовая цена лота — 288.100 рублей (110.808 долларов).

Торги по магазину и кафе пройдут 4 июля.

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