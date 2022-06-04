Ученые выяснили, зачем жирафам такая длинная шея 1 4.06.2022, 15:38

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Специалисты изучили окаменелость животного Discokeryx xieshi из раннего миоцена.

В ходе своего недавнего исследования ученые изучили окаменелость животного Discokeryx xieshi из раннего миоцена, возраст которого составляет почти 17 миллионов лет, пишет Inverse (перевод - «Фокус»).

D. xiezhi представляет собой животное, похожее на жирафа, однако с несколькими разительными отличиями. D. xiezhi не имеет характерной шеи жирафа. Однако его окаменелость рассказывает палеонтологам, какой образ жизни вело это животное миллионы лет назад, и о том, как это может повлиять на эволюцию уникальной морфологии жирафа.

Как отмечают ученые, главной характеристикой поведения D. xiezhi является то, что они много бодались головой. У некоторых жвачных животных есть рога, в то время как у жирафов головные выступы представляют собой оссиконы.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у жирафов длинные шеи и почему у них есть оссиконы, то новое исследование под руководством ученого Цзинь Мэна из Американского музея естественной истории и его коллег, рассматривает, как эти два явления могут быть связаны. Причем разобраться в этом вопросе может помочь как раз D. xiezhi.

Новое исследование предполагает, что у жирафов развились длинные шеи в результате полового отбора, а их происхождение идет от D. xiezhi. Сегодня длинные шеи жирафов служат важной цели в кормлении, борьбе и избегании хищников.

В частности, способ борьбы жирафа, называемый "борьбой шеями" (англ. necking) связан с предпочтительным методом борьбы жвачных животных с короткой шеей — ударом головой.

Жвачные животные нуждались в рогах для борьбы. Так как они травоядные, их зубы больше подходят для измельчения растительности, а не для разрезания плоти. Поэтому они не могут наносить смертельные укусы, как львы.

"Борьбой шеями" — это еще и демонстрация спаривания. Самцы жирафов преследуют других самцов жирафов, чтобы соперничать за самку. Самец с превосходящими оссиконами имеет преимущество, поэтому его черты передаются потомству после спаривания.

Рог D. xiezhi представлял собой большой плоский диск толщиной около 5 см, созданный из кератина, из которого сделаны ногти человека и рога носорога.

Как объясняет Мэн, плоский рог и сложный скелет шеи сделали D. xiezhi лучшим головорезом в истории жвачных животных.

"Главная суть в изучении D. xiezhi состоит в том, что он показывает, как половой отбор сыграл важную роль в морфологии шеи предка жирафа. Причем такое объяснение может быть использовано и для современного жирафа", — отметили ученые.

Рассматривая боевое снаряжение древнего предка жирафа, можно сделать вывод, что длинная шея у жирафов развилась не только для того, чтобы питаться, но и чтобы бороться. Эта борьба, которая поддерживалась половым отбором, привела к тому, что у жирафов начала расти шея.

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