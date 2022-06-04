The Sun: Военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне 4 4.06.2022, 16:01

6,430

ГРУ способно ликвидировать президента РФ, выдав его смерть за сердечный приступ.

Российские военные могут убить президента России Путина во время государственного переворота. Об этом пишет таблоид The Sun (перевод — unian.net), ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона.

По его мнению, российские генералы считают, что Владимир Путин смягчил действия в отношении Украины, в частности отозвал войска от Киева и сосредоточился на Донбассе. Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление имеют возможности для ликвидации президента и могут пойти на такие меры, если увидят, что ВС РФ теряет позиции Донецкой и Луганской областей.

Владимиру Путину могут поставить ультиматум: уйти в отставку или умереть. Британский ученый подчеркнул, что жителей России несложно убедить в случайной смерти Владимира Путина, ведь властям удалось провернуть такую махинацию с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и другими коммунистическими лидерами в 1970-х годах.

"У них хватит ума сделать это. Если вы хотите совершить дворцовый переворот, вы должны делать это тихо и держать в строжайшей тайне. Вы бы заставили игру сделать это, и за последние несколько недель они получили значительно большие силы. Потом вы заставляете людей говорить на телевидении, что Путин болен, и тогда у вас появляется новый лидер. Кто-то скажет: "У бедного Путина случился сердечный приступ через всю напряжение его специальной военной операции, и мы поставили такого-то и такого-то во главе", — поделился своим видением ситуации Роберт Тронтон.

Как уверяет профессор, генералы оказывают большее давление на Владимира Путина по мере того, как Россия несет катастрофические потери в Украине.

"Армия не может продолжать терять такое количество людей. У нее заканчиваются войска, заканчиваются ракеты, заканчивается все. В армии обязательно будут проблемы с моральным духом и руководством, ведь солдаты будут спрашивать: "почему мы это делаем", — отметил Тронтон.

В случае переворота высокопоставленные российские военные могут отвести лучшие части от линии фронта и направить их на Москву. Перемещение войск обязательно зафиксируют спутники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».