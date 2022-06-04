В Донецкой области ВСУ уничтожили отряд оккупантов и подразделения Росгвардии 1 4.06.2022, 16:24

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Украинские военные ликвидировали 9 оккупантов, еще 17 были ранены.

Украинские военные разбили отряд российской армии из Республики Тува и бойцов Росгвардии. Это удалось сделать в момент, когда россияне пытались атаковать позиции наших защитников, сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Сообщается, что 3 июня был уничтожен отряд 55 отдельной мотострелковой бригады.

"3 июня в ходе боевых действий в Донецкой области был уничтожен сводный отряд 55 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 55115, Кызыл, Республика Тува) и подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Сводный отряд пытался совершить рейд на позиции ВС Украины, однако был замечен на подходе и разбит огнем артиллерии", - написал Цимбалюк.

Всего удалось сразу ликвидировать 9 оккупантов - шестеро из состава бригады и трех росгвардейцев. Еще 17 оккупантов были ранены, среди них:

- два командира отделения, командир взвода 2 роты 1 батальона бригады;

- командир подразделения Росгвардии майор Воробей;

- ефрейторы Попов и Чалбун.

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