В Донецкой области ВСУ уничтожили отряд оккупантов и подразделения Росгвардии

В Донецкой области ВСУ уничтожили отряд оккупантов и подразделения Росгвардии1
- 4.06.2022, 16:24
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Украинские военные ликвидировали 9 оккупантов, еще 17 были ранены.
Украинские военные разбили отряд российской армии из Республики Тува и бойцов Росгвардии. Это удалось сделать в момент, когда россияне пытались атаковать позиции наших защитников, сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.
Сообщается, что 3 июня был уничтожен отряд 55 отдельной мотострелковой бригады.
"3 июня в ходе боевых действий в Донецкой области был уничтожен сводный отряд 55 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 55115, Кызыл, Республика Тува) и подразделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Сводный отряд пытался совершить рейд на позиции ВС Украины, однако был замечен на подходе и разбит огнем артиллерии", - написал Цимбалюк.
Всего удалось сразу ликвидировать 9 оккупантов - шестеро из состава бригады и трех росгвардейцев. Еще 17 оккупантов были ранены, среди них:
- два командира отделения, командир взвода 2 роты 1 батальона бригады;
- командир подразделения Росгвардии майор Воробей;
- ефрейторы Попов и Чалбун.