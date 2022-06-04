«Бросил курить, когда понял, что сигареты кормят режим Лукашенко» 4.06.2022, 16:35

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Истории белорусов, которым удалось избавиться от вредной привычки.

Игорь бросил курить в 2020-м, когда осознал, что акцизы от продажи табака в Беларуси идут на финансирование армии и судов. Ольга, наоборот, начала курить из-за стрессов, которые пришлось пережить в родной стране. Читатели ex-press.by рассказали, удалось ли им избавиться от вредной привычки и как.

Игорь:

— Я бросил курить в 2020 году, когда понял, что сигареты кормят режим Лукашенко. А после фильмов НЕХТА бросил сразу — меня даже не «ломало».

Ольга:

— Я начала курить два месяца назад, в Беларуси. От стрессов, от нервов. А теперь в Польше прихожу в себя и начинаю дышать свежим воздухом вроде бы, но бросить пока не могу.

Евгений:

— Бросил курить с книгой Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». Читал ее и курил, там даже такое условие было — не бросать, пока читаешь. К концу книги меня просто отвернуло, а было это лет 10 назад, с тех пор смотрю на курящих с жалостью.

Наталия:

— Не курю лет 20, до этого столько же лет курила. Бросила, когда впервые забеременела, а потом уже и не хотелось никогда.

Михаил:

— Не курю системно, только если праздник какой-то и употребляю алкоголь. От табака с алкоголем становишься больным, и мир немил. Теперь стараюсь сокращать все вредные привычки, потому что хочу дожить до победы и еще пожить.

Сергей:

— Курю электронную сигарету, она мне помогла отказаться от табака. Надеюсь, ее содержимое не такое вредное, и откажусь когда-нибудь совсем.

Роман:

— Никогда не начинал курить. Мне кажется, это для слабых людей, словно продолжение детской пустышки, иллюзия, от которой младенцы успокаиваются.

— Бросить курить помог "Табекс". После его приема не курю уже почти 4 года. Вообще не тянет, это при стаже 30 лет. Более того — терпеть не могу запах табачного дыма.

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