Медики назвали пять лучших овощей для снижения холестерина 4.06.2022

Один из них — шпинат.

Холестерин может быть сложной проблемой. С одной стороны, ваше тело нуждается в холестерине для многих различных функций. С другой стороны, слишком много его может быть опасным и увеличить шансы на сердечные заболевания или осложнения. Но что вызывает высокий уровень холестерина и что можно сделать, чтобы справиться с этим ? Об этом пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

Диетолог Триста Бест рассказала что генетика играет большую роль в том, как организм перерабатывает холестерин, и в риске высокого уровня холестерина. Тем не менее, есть некоторые диетические привычки, которые могут усугубить или привести к высокому уровню холестерина.

Шпинат

Шпинат богат витаминами, минералами и питательными веществами, в которых нуждается ваш организм, особенно когда речь идет о здоровье сердца.

Клетчатка может снизить уровень плохого холестерина , циркулирующего по всему телу. Это связано с тем, что клетчатка и холестерин будут прилипать друг к другу, тем самым удаляясь из организма естественным путем и одновременно снижая уровень холестерина.

Спаржа

Спаржа — еще один овощ, богатый полезными питательными веществами, поэтому попробуйте запечь ее в духовке или поджарить на гриле!

«Спаржа содержит витамины, минералы, клетчатку и другие питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Богатая фолиевой кислотой спаржа также помогает снизить уровень гомоцистеина в организме, что может снизить риск сердечных заболеваний за счет улучшения кровообращения», — говорит диетолог Джанет Коулман.

Брокколи

Брокколи универсальна, вкусна и полна полезных для сердца питательных веществ, помогающих контролировать уровень холестерина.

«Брокколи — еще один отличный овощ для снижения уровня холестерина, потому что в нем много клетчатки и витамина С. Брокколи также содержит бета-каротин, который помогает предотвратить окисление холестерина ЛПНП (плохого типа) в кровотоке», — говорит Коулман.

Брюссельская капуста

Не всем нравится брюссельская капуста , но для тех, кто любит этот овощ, попробуйте добавить больше для более здорового сердца.

«Брюссельская капуста богата антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, которые помогают защитить от сердечных заболеваний. Она также является отличным источником витамина С, который помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов и тем самым снижает кровяное давление», — говорит Коулман.

Артишоки

Артишоки не так распространены, как другие овощи, такие как брокколи или шпинат, но они полны витаминов и минералов, которые могут помочь контролировать уровень холестерина.

«Артишоки богаты клетчаткой , магнием и антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин. Они также содержат витамин К, который помогает предотвратить образование тромбов внутри артерий. Артишоки также могут помочь уменьшить воспаление во всем теле», — говорит Коулман.

