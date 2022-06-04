ВСУ уничтожили современную станцию связи российских оккупантов под Харьковом 3 4.06.2022, 17:03

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Подразделения Вооруженных сил Украины обнаружили и успешно уничтожили российскую станцию связи, сообщает пресс-служба Стратегического командования ВСУ.

Успешная спецоперация была проведена на территории Харьковской области.

По данным командования, военнослужащие ВСУ успешно поохотились на "большую рыбу", которая стоит на вооружении ВС России. Речь идет о современной станции связи Р-439-ОД или П-260-О.

Специальное оборудование оккупанты разместили на территории одного из предприятий Харьковской области. Бойцы ВСУ обнаружили российскую станцию связи, после чего она была уничтожена артиллерийским огнем военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады.

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