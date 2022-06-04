Только в Осиповичском районе более 10 лет не ремонтировали 430 километров дорог 1 4.06.2022, 17:05

Лукашисты утверждают, что на замену асфальтного покрытия нет денег.

В конце мая в городе Осиповичи назначенные «депутаты» обсуждали дорожные проблемы района. Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал краткие итоги:

- Из 28 мостов в районе многие из них в неудовлетворительном состоянии – ДЭУ только может поддерживать эти объекты «в более-менее приемлемом состоянии». В 2022 мосты ремонтировать не будут.

- На замену асфальтного покрытия нет финансовых ресурсов, поэтому везде проводят только ямочный ремонт.

- По минимальному нормативу в бюджете района на содержание и ремонт местных дорог должны были предусмотреть почти 1,3 млн BYN, но предусмотрели 68,9% от потребности, то есть 886 тысяч BYN. Это основная причина, по которой остаются просрочены межремонтные сроки и более 10 лет не было ремонта на 430 км дорог, из-за чего они сильно изношены.

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