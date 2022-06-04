Что посмотреть и чему удивиться в Мяделе? 4.06.2022, 17:30

Вариант интересного путешествия на один день.

Первоначально Мядель возник на острове одноименного озера. Принято считать, что жизни большей части его населения унесла какая-то эпидемия. Кто выжил — переселился на берега озера Мястро, пишет planetabelarus.by.

А вот название поселения осталось прежним. Впервые в письменных источниках Мядель упоминается в 1324 году в письме Гедимина рижскому епископу. Великий князь жаловался на агрессию тевтонцев: «…Также они наверняка захватили бы наш замок Медело, если бы он не был так хорошо укреплен, однако много людей они убили и многих увели в плен».

Скорее всего, здесь речь идет еще об укреплениях на острове озера Мядель.

Замок же на полуострове озера Мядель появился позже. В документах ХV-ХVІ веков встречаются три имения с названием «Мядело». Считается, что «Малым Мяделом» назывался Кобыльник (нынешний агрогородок Нарочь). Старый и Новый Мядель, из которых образовался современный город, еще сто лет назад были отдельными местечками. На картах ХVІ века Мядель отмечен как «судебный город, где разбираются дела шляхты». С 1793-го – казенное местечко в составе Российской империи.

В 1921-1939 годах (в составе Польши) – местечко, центр гмины Дуниловичского (позже – Поставского) повета Виленского воеводства. С 15.11.1940 — село, райцентр Вилейской области (с 20.09.1944 – Молодечненской). В годы Великой Отечественной войны был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1942-го партизаны разгромили Мядельский гарнизон, летом 1943 сделали на него несколько налетов. С декабря 1943 года гарнизон был блокирован партизанской бригадой имени Ворошилова, и боеприпасы гитлеровцам доставляли самолетами (попытки прорвать блокаду были неудачны). А 4 июля 1944-го воины 850-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта вместе с партизанами освободили Мядель.

17 ноября1959 года населенный пункт получил статус городского поселка, а 30 декабря 1998 года — города. На 1 января 2020 года в Мяделе было 7110 жителей.

ПРИЧИНы ПОБЫВАТЬ В МЯДЕЛЕ

1. Посетить три музея

Видимо, знакомство с Мяделем стоит начать именно с них.

Об истории города и района вам основательно расскажут в музее народной славы. Тематические экспозиции повествуют о древней истории края, Нарочской операции 1916 года и Октябрьской революции, о межвоенном периоде 1921-1939 годов и Великой Отечественной войне, воинах-интернационалистах. Интересно оформлены «Партизанская землянка» и «Хата рыбака». Немногих оставят равнодушными находки археологов, экспонаты времен обеих мировых войн, рукописи Максима Танка.

Созданный заслуженным учителем БССР Константином Каратаем музей истории школы имени Владимира Дубовки находится непосредственно в СШ №1. Является самостоятельным отделом музея народной славы и будет интересен не только тем, кто учился в этой школе. Здесь можно увидеть план Старого и Нового Мяделя, узнать об истории просвещения в этих местах, увидеть личные вещи поэта Владимира Дубовки (в начале ХХ века этот уроженец Поставщины учился в Мядельском двухклассном училище). Ну и, разумеется, на фотографиях разных времен посмотреть, как выглядели в прошлом веке школы населенного пункта. Узнать об известных выпускниках — а в Мяделе учились в том числе руководитель БССР Василий Шарангович, народная артистка Мария Захаревич и народный художник Василий Шарангович (последний — односельчанин, но не родственник первого). Один нюанс: этот музей работает только по понедельникам. В другие дни посетить его тоже можно, но нужно договариваться в музее народной славы.

В гимназии-интернате находится музей отечественной вычислительной техники, созданный учителем информатики Вячеславом Савчиком. Тем, кто интересуется темой, зайти стоит. Но договаривайтесь заранее: музей работает в учреждении, где главное — образовательный процесс, а не проведение экскурсий.

2. Помолиться в храмах

Книга “Память” сообщает, что костёл Матери Божьей Скапулярия (Маці Божай Шкаплернай) построен в 1754 году на средства Антония Кощица.

Он же привез из Рима мощи святого Юстиниана. Это — исторические факты. А вот в памяти народной этот владелец Старого Мяделя остался не только щедрым покровителем Костела и хозяином, при котором местечко получило Магдебургское право. Рассказывают о заживо замурованной в столб девушке — няне погибшего в результате несчастного случая сына Антония Кощица… По мотивам этой легенды Владимир Дубовка написал поэму «Бронислава». Не знаю, надо ли в наше толерантное время рекомендовать вам ее для прочтения. Созданная в 1929 году атеистом Дубовкой поэма — это не только о величии характера крестьянской девушки, осуждении неравенства и страшного преступления. Но и достаточно смело и беспардонно — о вещах, о которых гораздо более деликатно сказал Умберто Эко в романе «Имя розы». Что может оскорбить чувства верующих.

В 1840 году монастырь кармелитов-босых, которому принадлежал костел, был закрыт, а в 1866-м католических храм переделан в православный — в наказание за поддержку Октябрьского и Январского восстаний. А вернули костел католикам только в 1920 году. После Великой Отечественной войны он был закрыт и только в 1989-м вновь отдан верующим.

Непростой была судьба и православных мядельских храмов. Деревянные церкви горели, но вновь отстраивались. После Великой Отечественной мядельский православный храм отдали под склад, а в 1962 году и вовсе разобрали — материалы понадобились на строительство школы в деревне Лотва и спортзала в Мяделе. А на возвышенности, где стояла церковь, появился новый детский сад (сейчас в этом здании находится центр коррекционно-развивающего обучения).

В 1990-е богослужения начали проводить в приспособленном помещении, а нынешнюю церковь построили сравнительно недавно: первая служба в ней прошла на Рождество в 2005 году.

3. Пойти по Мядельской Кальварии

В Беларуси таких объектов больше попросту нет. Задуманная в соответствии с планом Крестного пути в Иерусалиме, Мядельская Кальвария создана в 1772 году. Тогда она включала 21 часовню и 8 брам. После передачи в 1866 году прихода православным пришла в запустение, в 1927-1938 годах отстраивалась. Во время Великой Отечественной войны почти полностью уничтожена.

На исходе ХХ столетия на месте бывших часовен верующие поставили кресты. А в 2014 Кальвария снова отстроена.

4. Остановиться у памятника Максиму Танку.

5. Побывать на полуострове Замок

Если вы уже были в музее народной славы, то знаете, что замка-то на полуострове озера Мястро давно нет. Но сведения о нём бережно собирают археологи. Кто знает — может быть, со временем найдутся средства и на реставрацию.

А пока память о замке хранится в названии полуострова и местных легендах о польской королеве Бонне Сфорца, жене Сигизмунда Старого (говорят, она и вправду могла здесь бывать). А также в виде находок, которые передают в музей народной славы археологи. Так что если для вас имеет значение только то, что можно потрогать руками, идти на полуостров незачем — всё можно увидеть на сделанном с высоты птичьего полёта снимке. И удовольствоваться полученными в музее сведениями: о башне вроде Каменецкой диаметром 17 и высотой около 30-ти метров и деревянных укреплениях. О том, что замок построен (предполагается) Саковичами, потом перешел Радзивиллам, а позже стал государственным, как и само местечко. Что расцвет его пришелся на 20-30-е годы ХVІ столетия, когда к башне пристроили каменный дворец.

А если есть время и желание побродить самому — пройдите не очень большое расстояние через болотце по деревянному мостику. На полуострове хорошо думается. В том числе о том, что время разрушает замки и дворцы, донося память об их владельцах в виде противоречивых легенд. А потомки простых людей, имена которых которых исчезли во мгле столетий, и сейчас живут в здешних местах. Их дома как стояли издавна на нашей земле, так и всегда стоять будут.

КАК ДОЕХАТЬ?

Совсем не проблема: автобусы сюда ходят регулярно. Если же и по Мяделю решите передвигаться общественным транспортом, сразу же изучите (а то и сфотографируйте на телефон) его расписание. Ибо городские автобусы ходят нечасто, особенно в выходные и праздничные дни.

ЧТО ПРИВЕЗТИ?

Традиционные сувениры вроде магнитика на холодильник, тарелки или кружки с мядельскими пейзажами можно найти в киоске Белсоюзпечати и магазине «Промтовары». Магнитики и календарики можно заказать в центральной районной библиотеке имени Максима Танка — это в том же здании, что и музей народной славы.

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