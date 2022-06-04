«Учителя заботливые, с юмором»: Чем отличается польская школа от белорусской? 4.06.2022, 17:45

История белоруса, который устроил сына в польский лицей.

Devby.io опубликовал историю читателя у которого сын-старшеклассник пошел в лицей во Вроцлаве (Польша).

Возраст ребёнка, класс — 1 класс лицея, 9-й класс белорусской школы. Стоимость обучения — 0, есть ежегодное пожертвование в 200 злотых. Особенности польской системы: из восьмого класса школы в первый — лицея.

— В Польше с 1 по 8 классы дети учатся в школе, потом лицей — 4 года или техникум — 5 лет. В лицей зачисляют по результатам экзаменов и оценок за 8-й класс школы.

Есть частные лицеи — там учат на английском и польском или только на английском языке. Туда тоже поступают по результатам экзаменов, но обучение платное — 500 и 1000+ долларов в месяц соответственно. Дети занимаются по IB или IGCSE программам.

Некоторые частные лицеи готовы взять ученика даже в середине учебного года. А ещё там бывают интересные предметы, например statistics, public speaking.

Наш сын учится в первом классе лицея. И возможно, в следующем году повторно пойдёт в первый — это связано с пробелами по некоторым предметам из-за различий с белорусской программой.

Устройство в школу: из документов — школьная ведомость + карта прививок

Я не занимался поиском школы для сына, прежде чем переехал во Вроцлав, — просто посерчил заранее, чтобы знать, как тут что устроено.

Уже на месте обзвонил лицеи и составил список — по «рейтингам» и своему анализу программ. Выдающегося ничего не нашёл, поэтому, когда ко мне приехала семья, мы просто пошли в ближайший лицей — даже без звонка.

Разговор с нами прошёл спокойно, я бы даже сказал отлично — я говорю по-польски.

Для устройства в школу понадобились:

- школьная ведомость

- карта прививок, которую ребёнок сам перевёл на польский;

- ещё мы сделали копии паспорта и виз в секретариате лицея.

Беседуя с директором, мы показали ведомость с оценками, рассказали про любимые предметы сына. По результатам этого общения мальчика определили в класс с экономическим профилем, с дополнительными часами по математике и географии. Нам сказали, что в том классе оставалось только одно — последнее свободное место.

После мы пообщались с выховавцем (если дословно, то это воспитатель — аналог классного руководителя). Она показала, где буфет, провела в свой кабинет и показала кабинет психолога.

Стоимость обучения: 200 злотых на благотворительный счёт, учебники б/у по 20-30

Обучение в публичных (государственных) польских учебных заведениях — бесплатное. Но раз в год нужно перечислить около 200 злотых на счёт школы на какие-то нужды, связанные с учебой и активностью.

Учебники я купил б/у на Allegro по 20-30 злотых, плюс новые рабочие тетради.

Адаптация с ментором-одноклассницей и 4 иностранных языка

Адаптация сына проходила так: ему назначили ментором одноклассницу-польку, но она оказалась неактивна и немногословна. Тогда нашли другую — давно приехавшую из Беларуси. Вот она всячески помогает сыну.

Кроме английского в школе изучают второй иностранный язык — немецкий или испанский на выбор. Для «понаехавших» есть дополнительные уроки польского. А ещё школа наняла учителя польского языка из Украины — она учит польскому «с украинского». В итоге мой ребёнок английский и испанский учит с польского, а польский — с украинского. А так как украинский он не знает, то получается у него 4 иностранных языка.

Иногда классы здесь объединяют или же делят на подгруппы, которые тоже иногда объединяют.

Школа работает с электронными дневниками, у учеников и у родителей разные логины. В кабинете можно увидеть актуальное расписание со всеми текущими изменениями (если учитель отсутствует, то урок заменяют другим — и это отражается в дневнике), пропуски, оценки, новости, а также переписку с учителями. В Беларуси у сына тоже был электронный дневник, полный функционал которого был доступен только в платной версии. Но это было без толку, так как классный руководитель не вносил туда оценки.

Что нравится сыну в школе:

- почти не задают домашку;

- удобные стулья с профилированными спинками, в классе химии крутящиеся стулья;

у каждого есть свой шкафчик, где можно оставлять одежду/сменку, еду, учебники и ноутбук (уважается частная собственность);

- широкий холл/коридор со скамейками со спинками (в Беларуси на перемене выгоняли в узкий коридор, чтобы «проветрить класс» — и там присесть было негде);

- кабинеты химии/физики оснащены демонстрационным столом для опытов с разным оборудованием;

- учителя заботливые, с юмором;

- отличный буфет;

- красивый вид из окна на внутренний двор где можно гулять;

- выдали удостоверение школьника, которое даёт бесплатный проезд в городском транспорте;

- на классном часу выховавца может сделать проголодавшимся чай;

- суббота и воскресенье — для семьи. Все мероприятия проводятся в будние дни вместо уроков. За несколько месяцев учёбы дети сходили в зоопарк и в кино (их класс что-то там выиграл и они сами выбирали фильм);

- необычно — на переменах дети спокойно сидят на скамейках или на полу в коридоре;

нет обязательной школьной формы;

- учитель может провести интеграционный урок на свежем воздухе;

- недавно была ярмарка домашних выпечки, изготовленной учениками. А ещё в школе был «день без рюкзаков»: многие пришли с банками/коробками/раскладушками с учебниками внутри. В холле был конкурс-дефиле, в нём участвовал даже директор. Было весело;

проекты и участие в конкурсах вознаграждается не только грамотой, но и дополнительными оценками или приятными плюшками (как поход в кино или даже денежное вознаграждение)

«На родительских собраниях учеников не ругают прилюдно»

Какие у него ещё впечатления от новой школы? В здании просторно, светло, удобно. Туалет не находишь «по запаху», и там есть горячая вода, бумага и сушилки для рук. По школе расставлены контейнеры для раздельного сбора отходов. А полы не моют мешковиной.

В холле висят стенды с фотографиями выпускников. В коридорах — везде камеры, на входе — вахтерша, которая умеет с ними управляться.

Перед школой парковка для велосипедов. А ещё в школе есть ученики на инвалидных колясках — и они учатся вместе со всеми.

Ещё тут отличные спортивные площадки для футбола (с искусственным покрытием, ограждением и освещением), баскетбола и тенниса, есть площадка с турниками, столы для настольного тенниса и шахмат. На физкультуре можно играть в настольный теннис, посещать занятия по стретчингу, играть в волейбол, баскетбол и ходить в тренажерку.

Классный час нормально стоит в расписании уроком, а не допактивностью сверх максимально разрешённой учебной нагрузки. На родительских собраниях учеников не ругают прилюдно: если есть вопросы, они обсуждаются индивидуально.

Здесь нет рейтинга успеваемости, соответственно нет детей с клеймом «последний». Нет обязательных «оздоровительных» школьных лагерей на каникулах. И списков литературы на лето. Директор сказал, что всю программу они успевают пройти в школьное время, а каникулы предназначены для отдыха и ничегонеделания.

Кстати, ежедневно у детей по 6 уроков, один раз в неделю — семь. В Беларуси у сына было три раза в неделю по 7 уроков, 2 раза — по 6.

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