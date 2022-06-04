Как проходил бой за Гостомельский аэропорт: рассказ украинских нацгвардейцев 2 4.06.2022, 17:56

Российские захватчики планировали использовать Гостомель для быстрой доставки живой силы и военной техники.

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинский поселок городского типа Гостомель с его аэропортом Антонов, способным принимать большие грузовые самолеты, стал одной из первых и основных целей оккупантов.

О ходе битвы за Гостомельский аэропорт рассказали в пресс-службе Нацгвардии Украины, пишет «Апостроф».

Этот важный объект, который захватчики планировали использовать для быстрой доставки живой силы и военной техники, штурмовали российские десантники на вертолетах под прикрытием боевых вертолетов Ка-52, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.

Отмечается, что основу ротно-тактической группы нацгвардейцев составляли воины-срочники с хорошей подготовкой. Также в защите аэропорта участвовали и другие военные формирования и спецслужбы.

Огнем из зенитных установок и ПЗРК украинские бойцы подбили 6 российских вертолетов. В их числе были широко разрекламированные на росТВ "легендарные" Ка-52, которые называют “Аллигаторами”.

Также защитники Украины применили артиллерию по скоплению живой силы противника, которая десантировалась с уцелевших вертолетов, после чего нанесли массированный артиллерийский удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Таким образом, благодаря самоотверженности украинских воинов Российская Федерация понесла существенные потери уже в первый день вторжения. По мнению экспертов, в Гостомеле страна-агрессор потеряла элиту своей армии.

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