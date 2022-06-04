В Беларуси за прошлый год «пропали» около 600 врачей и 300 человек среднего медперсонала 5 4.06.2022, 18:10

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В стране продолжает расти нехватка врачей-специалистов.

В Беларуси за прошлый год сократилось число врачей-специалистов, а также среднего медперсонала, следует даже из официальных данных Белстата. Zerkalo.io посмотрело, как изменилась численность медиков. Напомним, в Беларуси растет дефицит врачей и медсестер.

На начало этого года в Беларуси насчитывалось 55,2 тысячи врачей-специалистов. Годом ранее — 55,8 тысячи. С учетом округления их число сократилось на 600. При этом предыдущие несколько лет этот показатель ежегодно рос.

Что касается средних медицинских работников, то на начало этого года их насчитывалось 124,1 тысячи (годом ранее — 125,4 тысячи). То есть за прошлый год с учетом округления их стало на 300 меньше.

За 2021 год, по данным Белстата, также сократилось число больничных организаций — до 593. Это на 7 меньше, чем годом ранее. При этом за прошлый год стало больше амбулаторно-поликлинических организаций — 2378. Это на 25 больше, чем годом ранее.

Напомним, в Беларуси продолжает расти нехватка врачей-специалистов. На 29 мая в общереспубликанском банке вакансий для них размещено 3754 вакансии. Для сравнения: в начале апреля было около 3,5 тысяч предложений от нанимателей. Также растет нехватка медсестер. Беларусь столкнулась с дефицитом медиков на фоне их отъезда для работы за границей, а также на фоне задержаний врачей.

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