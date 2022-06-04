Какие есть сейчас автобусные туры в Европу из Беларуси? 3 4.06.2022, 19:11

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Варианты и цены.

Туристический сезон набирает обороты. Сложно поверить, но после двухлетнего перерыва мы можем, (почти) как и раньше, планировать путешествия и отпуска. Границы открываются, ряд стран смягчает правила въезда (много куда уже можно попасть без ПЦР), Европа заскучала по туристам. Осталась большая проблема с получением виз, но и она решаема (хотя вовсе не просто), пишет «Онлайнер».

Сегодня на волне всеобщей оттепели в туристической отрасли мы рассказываем о вариантах путешествий, для которых необязательно продавать почку. Короче, едем в автобусные туры в Европу.

Сегодня можно заказать автобусную экскурсию из Беларуси практически в любую европейскую страну. Важно только проверить коронавирусные ограничения на въезд (ведь они часто меняются и устаревают) и получить визу. Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и многие другие государства уже принимают туристов.

Журналисты выбрали наиболее популярные для отечественного путешественника страны и посмотрели, что предлагают турфирмы и за какие суммы. Начали с самых близких для Беларуси государств, а закончили путешествиями для тех, у кого огромная выдержка и крепкий сон в автобусе.

Близкие страны

Польша. Один из самых дешевых туров в соседнюю страну рассчитан на три дня и обойдется в 271 рубль. За это время и цену предлагают посетить Варшаву и Торунь (город на реке Висле, где родился Николай Коперник). Плюс маршрута в том, что там не будет ночных переездов. От 318 рублей начинаются четырехдневные туры во Вроцлав с его старинной рыночной площадью, ратушей и соборами. Но такая поездка включает один переезд в ночное время. Также есть интересный пятидневный вариант с посещением трех польских городов: Мальборка, Гданьска и Сопота. Стоимость — 425 рублей на человека. Много музеев и прогулок по городам, а также экспресс-возможность побывать на Балтийском море.

Литва. Выехать сюда с трехдневной экскурсией можно от 312 рублей, бонусом будет посещение польской столицы. Туристам предлагают начать с Вильнюса и продолжить путешествие в Друскининкае. Среди развлечений — аквапарк, шопинг и дегустация литовских настоек. Есть вариант Польши за €65 на человека: тоже три дня, но поездка ограничится Вильнюсом, близким к нему Тракаем и Друскининкаем.

Латвия. Тех, кто собирается только в эту страну, обычно возят на двухдневный тур выходного дня в столицу. Стоимость — €55, выезды по пятницам, но дорога в ночи. Туристы смогут посетить Ригу и Юрмалу.

Больше разнообразия для путешественников турфирмы предлагают со смешанными турами. Например, микс Таллинн — Юрмала — Рига — Вильнюс: за четыре дня и 240 рублей можно побывать в трех странах. Есть неплохой вариант с паромом Рига — Юрмала — Стокгольм — Рига за €135 плюс туруслуга 80 рублей, но с ночным переездом. Для тех, кто не сможет ехать ночью, есть вариант четырехдневного круиза Рига — Стокгольм — Таллинн за €95.

Далекие маршруты

Надо понимать, что дорога небыстрая. Для тех, кто привык к максимальному комфорту, такие варианты вряд ли подойдут (если не считать поездки в ближайшие к нам страны). Поэтому запасайтесь водой, влажными салфетками, проверьте качество своих наушников — и можно отправляться в путь.

Германия. Цены на немецкие туры из Беларуси стартуют от 311 рублей. За такую стоимость турфирмы предлагают четырехдневную поездку в Берлин плюс посещение местного аквапарка. Но придется одну ночь провести в автобусе. Пятидневное знакомство с Баварией начинается с 475 рублей за человека.

В программу тура входят посещение Нюрнберга, Мюнхена и Вюрцбурга, экскурсии по достопримечательностям, проживание в отелях и два ночных переезда. Недельное автобусное путешествие по озерам Германии стоит 752 рубля на человека. Туристам предлагают съездить на Боденское озеро, а также на Кимзее и Кенигзее. Но сюда включено еще много экскурсий по баварским городам, посещений замков и других интересностей.

Италия. Минимальная цена на итальянское автобусное путешествие — 806 рублей на неделю. Венеция, Падуя, Рим, Ватикан, Флоренция, Верона — в экспресс-режиме можно побывать в самых популярных городах этой страны, а также по дороге посетить польский Краков и австрийскую Вену. Есть вариант гораздо интереснее, но продолжительнее — с отдыхом на море. Например, от 1345 рублей стоят 11 дней путешествия, куда войдет пятидневный отдых в Римини на Адриатическом море, а также посещение Флоренции, Рима, Ватикана, Сан-Марино и Венеции. И здесь только один ночной переезд.

Испания. Классический тур в Испанию без отдыха на море ориентировочно обойдется в €250 за восемь дней. В это путешествие включены также экскурсии в Италии. Но больше всего наши турфирмы ориентированы все же на туры, включающие море. Для тех, у кого не хватает времени, подойдет вариант восьми дней за €265. Сюда включены Франкфурт-на-Майне, Париж, Барселона и Нюрнберг. Три дня вы проведете на море в Испании. Для более длительного морского отдыха есть варианты туров на 12 дней за €400 (восемь дней на море в Испании, посещение Барселоны, экскурсии в Нюрнберге и Мюнхене) или на 14 дней за €540 (посещение почти всей Европы — Берлин, Париж, Ницца, Венеция, Вена — и неделя отдыха в Испании).

Франция. Тур в Париж без ночных переездов на неделю будет стоить примерно €255. В программу входит также посещение Нормандии, Амстердама, Берлина, Меца и Люксембурга. Только Берлин — Париж — Амстердам на семь дней — около €215. Прага — Париж — Берлин на шесть дней — от €165. Также турфирмы предлагают Францию с отдыхом на море. Например, автобусный тур на 10 дней с тремя днями в Париже, отдыхом на Лазурном берегу, а также с посещением Венеции и Берлина — €330 за все.

Нидерланды. Пятидневная поездка в Амстердам с посещением Берлина и Дрездена стартует от 492 рублей. Есть и шестидневный вариант с Варшавой, тремя днями в Амстердаме, визитами в Берлин, Гаагу, Делфт и Утрехт. Цена вопроса — €180. Микс Берлин — Амстердам — Прага на пять дней обойдется в €155.

Микс-тур. Как видим, организаторы автобусных туров пытаются включить в путешествие как много больше городов и объектов, особенно если они все равно по пути. Но мы нашли и вариант для самых выносливых и тех, кто хочет все и сразу. Турагенты предлагают 16-дневный гранд-тур по Европе с отдыхом на море и даже посещением неблизкой Португалии.

Здесь вам Брюссель, Париж, Берлин, Лиссабон, Порту, Ницца, Монако, Бавария, разные города Чехии и неделя на море в Испании. Такой летний «салат» оценивается в €610 на человека.

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