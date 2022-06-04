Победительница «Ролан Гаррос» вызвала шквал оваций словами об Украине 5 4.06.2022, 19:17

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Видеофакт.

Первая ракетка мира полька Ига Швентек после своей победы на «Ролан Гаррос-2022» напомнила миру о страданиях людей в Украине, пишет «Апостроф».

21-летняя теннисистка в своей речи по случаю выигрыша престижного турнира затронула тему войны, которые в эти дни происходит в центре Европы.

Слова Швентек стадион встретил неимоверными овациями. Зрители встали со своих мест и своими громкими аплодисментами не давали Иге завершить свою речь.

Интересно, что после начала военного вторжения России в Украину Швентек выступает неизменно с сине-желтой лентой. На «Ролан Гаррос»-2022 этот атрибут украшал бейсболку первой ракетки мира.

🇵🇱🇺🇦 Польская теннисистка Ига Швёнтек, выигравшая престижный турнир "Ролан Гаррос", в своей победной речи девушка высказала слова поддержки Украине.



Зал встретил речь овациями. pic.twitter.com/Q7STe568lx — Irina (@IrinaOma16) June 4, 2022

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